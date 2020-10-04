桃園地景藝術節閉幕多件作品續展 這兩件最熱

「2020桃園地景藝術節」今天下午在平鎮區雙連坡碉堡公園作品「聚會所」前舉行閉幕典禮，文化局表示17天展期民眾反應熱烈，足以見地景藝術節的魅力與人氣，儼然臺灣重點節慶活動之一。

文化局指出，今年桃園地景藝術節共計展出28件藝術作品，舉辦4場藝術家座談會、10場表演活動及15場主題活動。以「構築城市」為題，闡述人與土地、城市與鄉村的關係與連結。作品以「竹」為主題，運用竹子柔韌易纏繞的特性，其中9件大型竹編藝術品將留在平鎮現地繼續展出至明年4月，位於中壢區大崙的作品多數也將留存繼續展出。

今年增加藝術品線上導覽服務更便民，歡迎民眾持續上官網觀看各件作品的製作歷程及成品樣貌。

統計地景活動期間，各展區中最夯的打卡景點，首選是位在豫章湖旁的大型竹編作品，高10公尺，由多層次線條編織而成，讓民眾可以徜徉在「豫章之家」感受陽光垂灑、沁涼風吹，成為網美拍照最愛；另外，在雙連坡展區的作品「高雙陂塘漣漪迷宮」，能走進農田裡泛起的巨大漣漪，每條路徑、每個轉彎處都是驚喜，也成為許多民眾及學生戶外參訪的必經熱點。

文化局表示，桃園地景藝術節以「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」3大主軸為目標，以期挖掘在地社區文化、自然景觀新面貌，每年皆吸引大批國內外遊客前來參訪，明年第8屆「桃園地景藝術節」會在哪裡舉辦，也令各界更加期待。