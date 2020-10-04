明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待
苗栗縣頭屋鄉明德水庫曾風光一時，縣府文化觀光局最近完成1800萬元環境改善工程，水利處2000萬元沿水岸腹地自行車道委託規畫設計中，勞工及青年發展處標租舊明湖水漾會館及老田寮餐館，將於10月15日開幕，地方人士期待觀光發展第二春。
明德水庫集灌溉、民生及觀光多功能，山光水色景觀，距離國道1號頭屋交流道又近，觀光潛力備受看好，縣府持續挹注資源，向客委會爭取補助經費補助1600萬元，地方配合款200萬元，明德水庫周邊暨日新島環境改善工程最近完工，打造明德水庫優質休憩空間。
文觀局長林彥甫指出，明德水庫日新島、海棠島等處，步道等公共設施老舊，工程兼顧生活與生態保育永續發展為原則，改善設施及周邊環境更具完整性，提供遊客到明德水庫，完善的停留節點。
縣府將明德水庫列為城鄉風貌發展重點地區，沿著水岸腹地，規畫打造總長約10.5公里友善五大特色自行車道路線，客委會核定補助2000萬元，地方配合款200萬元，縣府委託規畫設計，水利處指出，希望透過與設計團隊的努力，打造騎自行車悠遊水岸新體驗。
此外，舊明湖水漾會館ROT委託經營15年，今年5月期滿，勞青處標租接續經營2年，業者斥資數千萬元裝修，預計10月15日開幕，並看好明德水庫好山、好水及交通便利等條件，將以健康養生旅宿業為主，並以明德水庫為起手式，逐步發展事業版圖。
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