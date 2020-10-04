快訊

單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫周邊暨日新島環境改善工程總經費1800萬元，改善步道等設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣明德水庫周邊暨日新島環境改善工程總經費1800萬元，改善步道等設施。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭屋鄉明德水庫曾風光一時，縣府文化觀光局最近完成1800萬元環境改善工程，水利處2000萬元沿水岸腹地自行車道委託規畫設計中，勞工及青年發展處標租舊明湖水漾會館及老田寮餐館，將於10月15日開幕，地方人士期待觀光發展第二春。

明德水庫集灌溉、民生及觀光多功能，山光水色景觀，距離國道1號頭屋交流道又近，觀光潛力備受看好，縣府持續挹注資源，向客委會爭取補助經費補助1600萬元，地方配合款200萬元，明德水庫周邊暨日新島環境改善工程最近完工，打造明德水庫優質休憩空間。

文觀局長林彥甫指出，明德水庫日新島、海棠島等處，步道等公共設施老舊，工程兼顧生活與生態保育永續發展為原則，改善設施及周邊環境更具完整性，提供遊客到明德水庫，完善的停留節點。

縣府將明德水庫列為城鄉風貌發展重點地區，沿著水岸腹地，規畫打造總長約10.5公里友善五大特色自行車道路線，客委會核定補助2000萬元，地方配合款200萬元，縣府委託規畫設計，水利處指出，希望透過與設計團隊的努力，打造騎自行車悠遊水岸新體驗。

此外，舊明湖水漾會館ROT委託經營15年，今年5月期滿，勞青處標租接續經營2年，業者斥資數千萬元裝修，預計10月15日開幕，並看好明德水庫好山、好水及交通便利等條件，將以健康養生旅宿業為主，並以明德水庫為起手式，逐步發展事業版圖。

苗栗縣政府規畫沿著明德水庫水岸腹地，打造總長約10.5公里友善五大特色自行車道路線，打造騎自行車悠遊水岸新體驗。圖／本報資料照片
苗栗縣政府規畫沿著明德水庫水岸腹地，打造總長約10.5公里友善五大特色自行車道路線，打造騎自行車悠遊水岸新體驗。圖／本報資料照片

水庫 自行車

延伸閱讀

集集鎮兩大單車道斷點串聯 騎鐵馬賞濁水溪風光

慢活悠閒好去處 集集環鎮綠色隧道自行車道啟用

台南自行車意外2年多逾4千死傷 車友曝車道「亂象」

管理混亂 自行車道屢傳傷亡

相關新聞

Gogoro執行長逛設計展 騎電動單車漫遊舊城區市集

2020台灣設計展「CHECK in新竹-人來風」開展第4天，不僅吸引設計相關學系學生參訪，企業界Gogoro執行長陸學...

100台商桃園投資2300億 逾6成擴大生產增2萬工作

受到中美貿易衝突及新冠疫情影響，桃園市政府最新統計台商回流桃園投資已達100家、總投資額高達2302億元，市府經發局今天...

苑裡傳統美味飄香 福田社區芋蔥粿、沙魚餅揚名

聽說過芋蔥粿嗎？苗栗縣苑裡鎮福田社區發展協會婆婆媽媽志工動員，製作芋蔥粿、沙魚餅，傳承先民就地取材的智慧，成了地方特色，...

桃園遭爆水有土味 台水公司：太久沒下雨致藻類增生

桃園日前出現不少市民抱怨水質狀況差，市議員蔡永芳表示，接獲很多八德市民私下反應「水有土味」；對此台灣自來水公司回應，因久...

余登發特展今中壢藝術館開幕 呂秀蓮、陳建仁出席

桃園市政府文化局、財團法人和平文教基金會舉辦「台灣民主政治的先行者─余登發」特展，即日起到29日在中壢藝術館展出，今天舉...

竹市動物園再生、隆恩圳景觀 獲Good Design Award大獎

2020日本國際級設計大獎Good Design Award近期公布全球設計得獎名單，新竹市政府「動物園再生計畫」與「隆...

桃園自來水管再漏水緊急搶修 龍潭至少7個里無預警停水

桃園市龍潭區今天上午因為中興路與武漢路口自來水管漏水，二區處派員緊急搶修，造成龍潭區永興里、中興里、黃唐里、九龍里、北興...

東門城廣場地下道10月底開放 10公尺不鏽鋼鏡面搶先看

新竹之心「東門城」預計於10月底正式啟用，市府今指出，有近200年歷史的東門城廣場一直是在地年輕人聚會表演的重要場域，是...

苗栗空汙防制8年來最好 目標4年PM2.5減少1032噸

苗栗縣去年空氣品質指標，迎來8年最好，縣府今年到2023年空氣汙染防制計畫草案，規畫及執行空氣品質改善工作，4年擬減量P...

竹縣增設五峰花園消防小隊 10月底揭牌啟用

新竹縣五峰鄉為縣內人口最少的鄉鎮，僅4400多人，但幅員十分遼闊，卻只有一個位於後山桃山村的消防局五峰分隊，若要到前山救...

鄉親鄉情／南崁五福宮水燈遶境 傳承百年

桃園市古蹟南崁五福宮有358年歷史，是年代久遠的財神廟，保存清末石造天爐等古蹟，每年舉辦中元盂蘭盆法會，延續1、200年...

新竹動物園與壽山締姊妹園 林智堅、陳其邁學大象

新竹市立動物園與高雄壽山動物園昨天由新竹市長林智堅、高雄市長陳其邁見證下簽約締結姊妹園，兩人都表示希望深化彼此城市交流，...

熱門新聞

影／山中聖靈百步蛇路過村落 霧鹿村民持棍趕狗護蛇

琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

琉璃蟻大爆發 高雄今年已從六龜擴散到甲仙、杉林等地

周休玩樂趣／清水米糕、眷村菜聞名

白晝之夜納南瓶當展區稱保存完整 文資人士批「可笑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。