聽新聞
test
0:00 / 0:00
Gogoro執行長逛設計展 騎電動單車漫遊舊城區市集
2020台灣設計展「CHECK in新竹-人來風」開展第4天，不僅吸引設計相關學系學生參訪，企業界Gogoro執行長陸學森今也來看展，在市長林智堅陪同下到「風Live House」展場大玩互動展品，透過人臉辨識器掃描兩人的投影都出現臉像刺青，並一同騎乘Gogoro最新電動單車到舊城區漫遊市集。
林智堅表示，為籌備設計展，曾在9月拜訪Gogoro設計部門，看見Gogoro透過設計導入，帶來更強的競爭力，電動車串聯大數據更打造智慧生活。未來市府也將持續推廣電動車，讓民眾享受智慧生活。
Gogoro執行長陸學森說，2020台灣設計展融合「設計」與「科技」，如同Gogoro是從「設計」與「科技」開始發展，很開心從展覽看見「設計」其實影響每一天生活，「科技與大數據」更改變大家的日常，「這是很好很棒展覽」。
林智堅今天與陸學森一同騎乘Gogoro最新電動單車Eeyo漫遊舊城，兩人還在市府幸福廣場外享受台灣在地品牌台虎啤酒，更到近日重新對外開幕的新竹州圖看展。
市府指出，受Gogoro啟發，2020台灣設計展主場館「城市終端機」也打造城市大數據展區。另外竹市是智慧型城市，市府打造路邊智慧停車APP、易淹區域排水即時監控及預警系統、空氣品質監測、用電監控系統等。因應竹市電動機車電池交換站用戶急遽成長，今年第一季使用人口相比去年成長142%，市府與Gogoro合作，在果菜市場、科學園路212巷等10處車流節點，設置電池交換站。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言