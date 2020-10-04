Gogoro執行長逛設計展 騎電動單車漫遊舊城區市集

2020台灣設計展「CHECK in新竹-人來風」開展第4天，不僅吸引設計相關學系學生參訪，企業界Gogoro執行長陸學森今也來看展，在市長林智堅陪同下到「風Live House」展場大玩互動展品，透過人臉辨識器掃描兩人的投影都出現臉像刺青，並一同騎乘Gogoro最新電動單車到舊城區漫遊市集。

林智堅表示，為籌備設計展，曾在9月拜訪Gogoro設計部門，看見Gogoro透過設計導入，帶來更強的競爭力，電動車串聯大數據更打造智慧生活。未來市府也將持續推廣電動車，讓民眾享受智慧生活。

Gogoro執行長陸學森說，2020台灣設計展融合「設計」與「科技」，如同Gogoro是從「設計」與「科技」開始發展，很開心從展覽看見「設計」其實影響每一天生活，「科技與大數據」更改變大家的日常，「這是很好很棒展覽」。

林智堅今天與陸學森一同騎乘Gogoro最新電動單車Eeyo漫遊舊城，兩人還在市府幸福廣場外享受台灣在地品牌台虎啤酒，更到近日重新對外開幕的新竹州圖看展。