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秋天到雪見原鄉 2天1夜體驗文化登山健行

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園雪見地區「雪見原鄉-泰雅部落文化體驗&東洗水山登山趣活動」，11月7日、8日登場，10月5日起受理網路報名。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園雪見地區「雪見原鄉-泰雅部落文化體驗&東洗水山登山趣活動」，11月7日、8日登場，10月5日起受理網路報名。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪見地區是雪霸國家公園的明珠，雪霸國家公園管理處雪見管理站與泰雅族麻必浩部落，11月7日、8日辦理「雪見原鄉-泰雅部落文化體驗&東洗水山登山趣活動」，10月5日起開放網路報名，邀請民眾走進部落體驗泰雅原民生活，深入雪見登東洗水山健行。

2天1夜雪見原鄉活動，遊客11月7日下午1點半自行駕車到苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落巿集集合，遊程規畫泰雅部落巡禮、拜訪籐編頭目、DIY苧麻小物或桂竹杯、甜柿或菜園體驗、泰雅風味餐、營火晚會、接待家庭生活體驗；8日泰雅原住民紋面及織布工藝介紹、東洗水山登山健行生態解說、獵人飯糰午餐等。

這場活動國家公園支付保險費、導覽解說費及行政費用，其他收費回饋部落住民，落實生態旅遊精神，活動費每人2000元，贈送精美小禮物，為鼓勵孩童參加，2009年次以後免繳報名費，採雪霸國家公園網站首頁「活動報名」線上報名，洽詢電話037-962188轉304。

國家公園 原住民

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