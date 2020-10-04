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100台商桃園投資2300億 逾6成擴大生產增2萬工作

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府招商會議爭取企業投資，台商回流桃園投資達百家、投資額高達2302億元，電腦及科技大廠紛紛擴大桃園聚落投資生產。圖／經發局提供
桃園市政府招商會議爭取企業投資，台商回流桃園投資達百家、投資額高達2302億元，電腦及科技大廠紛紛擴大桃園聚落投資生產。圖／經發局提供

受到中美貿易衝突及新冠疫情影響，桃園市政府最新統計台商回流桃園投資已達100家、總投資額高達2302億元，市府經發局今天下午表示，包括廣達電腦、台達電、合晶科技、迅得機械、景碩科技及欣興電子等各大廠回流桃園投資首選，逾6成為擴大生產規模聚落特性投資，可望帶動至少2萬個就業機會。

市府經發局長郭裕信指出，台商回流桃園投資的廠商，仍以電子零組件、電腦科技、資通、光電產業為大宗，又以電子零組件及電腦科技為多，其中廣達電腦、台達電等太技大廠仍以擴大桃園基地投資為主，欣興電子計畫在楊梅擴大投資400億元。

郭裕信表示，回流桃園投資企業均有其產業優勢，包括華亞、龜山、楊梅、中壢等各工業區聚落擴大投資，很多廠商取得土地，需要環保、水電、員工招聘，甚至建廠建照核發等行政效率協助，1家半導

體廠商計畫在龜山工業區投資，卻因水電超過配合申請協助，市府均設法協助廠商排除投資障礙，順利建廠生產。

台商 疫情 中廣

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