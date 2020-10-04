桃園榮家辦晚會 榮民伯伯過節不孤單
中秋佳節桃園榮譽國民之家也替榮民伯伯們準備活動，除了在家區內中正堂廣場前舉辦「中秋月光晚會」外，還精心安排綜藝表演，包括經典老歌演唱、魔術變臉及熱舞秀，另有應景糕點、柚子及飲料，讓伯伯們融入過節的氣氛。
桃園榮家表示，由於養護堂的長輩不便外出，因此特別在堂內舉行小型演唱秀，邀請歌手演唱多首懷舊經典歌曲，親切的問候長輩，並搭配應景的小月餅，長輩備感關懷。
伯伯們都相當開心並熱情，他們說「真怕下雨天，還好這幾天都沒下雨」，另外還有神奇的魔術變臉秀，讓長輩們嘖嘖稱奇，活力四射的魅力熱舞更是讓伯伯阿姨們目不轉睛、拍手叫好，陳伯伯表示「大家聚在一起，真好」；林伯伯則說，同樂才有過節的氣氛，下次還要參加。
桃園榮家主任陳平說，每逢佳節倍思親，榮民之家就是長輩的家，所有院內的人都是伯伯的家人，因此在過節期間陪伴他們、一同團聚賞月就是最貼心的照顧，也希望伯伯們感覺到溫馨及歡樂。
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