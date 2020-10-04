苑裡傳統美味飄香 福田社區芋蔥粿、沙魚餅揚名

聽說過芋蔥粿嗎？苗栗縣苑裡鎮福田社區發展協會婆婆媽媽志工動員，製作芋蔥粿、沙魚餅，傳承先民就地取材的智慧，成了地方特色，今天傳統美味上桌，縣長徐耀昌等人聞香而來品嘗，都讚不絕口。

苑裡鎮是苗栗縣穀倉，福田里一帶大安溪沖積平原，自古以來盛產優質稻米，福田社區發展協會今天辦理芋蔥粿節，70歲的社區發展協會理事長徐榮松從小耳濡目染芋蔥粿美味，他說，芋蔥粿是祖先的智慧，利用在地生產檳榔心芋削籤，「蔥（閩南語音類似藏）」進在來米的米漿。

徐榮松說，菜脯、香菇、蝦仁及豬肉等配料，炒香作料，撒在粿的表面，再蒸炊半個小時，使用海邊採摘的黃槿葉子襯底，散發出特殊的香氣，芋蔥粿極具特色，早期農村的點心，也是許多人難忘的美味，目前越來越少見，福田社區連續辦理6、7年芋蔥節，傳承先民智慧的美味。

此外，苑裡鎮靠海吃海，利用沙魚漿混合豬絞肉，加上蔥、芹菜、菜脯，用手捏成肉餅狀，小火煎到兩面金黃，沙魚餅色、香、味俱全，是早期苑裡鎮人家常菜，發展到目前成了名聞遐邇的地方特色美食。