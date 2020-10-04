聽新聞
test
0:00 / 0:00
苑裡傳統美味飄香 福田社區芋蔥粿、沙魚餅揚名
聽說過芋蔥粿嗎？苗栗縣苑裡鎮福田社區發展協會婆婆媽媽志工動員，製作芋蔥粿、沙魚餅，傳承先民就地取材的智慧，成了地方特色，今天傳統美味上桌，縣長徐耀昌等人聞香而來品嘗，都讚不絕口。
苑裡鎮是苗栗縣穀倉，福田里一帶大安溪沖積平原，自古以來盛產優質稻米，福田社區發展協會今天辦理芋蔥粿節，70歲的社區發展協會理事長徐榮松從小耳濡目染芋蔥粿美味，他說，芋蔥粿是祖先的智慧，利用在地生產檳榔心芋削籤，「蔥（閩南語音類似藏）」進在來米的米漿。
徐榮松說，菜脯、香菇、蝦仁及豬肉等配料，炒香作料，撒在粿的表面，再蒸炊半個小時，使用海邊採摘的黃槿葉子襯底，散發出特殊的香氣，芋蔥粿極具特色，早期農村的點心，也是許多人難忘的美味，目前越來越少見，福田社區連續辦理6、7年芋蔥節，傳承先民智慧的美味。
此外，苑裡鎮靠海吃海，利用沙魚漿混合豬絞肉，加上蔥、芹菜、菜脯，用手捏成肉餅狀，小火煎到兩面金黃，沙魚餅色、香、味俱全，是早期苑裡鎮人家常菜，發展到目前成了名聞遐邇的地方特色美食。
今天福田社區發展協會在活動中心，辦理「社區產業活化-行銷推廣類執行計畫-福田社區芋蔥粿節及農特產、景觀推展活動」，安排自行車社區巡禮，展示竹編等工藝品，婆婆媽媽一早就開始忙碌，端出芋蔥粿、沙魚餅等美味，引人垂涎三尺。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言