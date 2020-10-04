桃園遭爆水有土味 台水公司：太久沒下雨致藻類增生

桃園日前出現不少市民抱怨水質狀況差，市議員蔡永芳表示，接獲很多八德市民私下反應「水有土味」；對此台灣自來水公司回應，因久旱雨少導致抽水站原水藻類增生，土味就是藻味；經檢測濁度、餘氯、PH值均符合飲用水標準。

有民眾日前在臉書發文「最近總覺得桃園的水質，煮過跟沒煮過的都有很重的味道？」引起網友共鳴回應「原來不是只有我覺得」、「真的不知怎麼回事」、「像青苔泥土味」，甚至有民眾說「應該請桃園市所有議員和市府官員一起來喝看看」，看得出對自來水飄出味道深感困擾。

蔡永芳指出，的確有許多八德市民向他反映水有異味、有土味等，他也實際去勘查聞聞看，發現水確實有味道，他說，有些民眾較於敏感，對於氣味比較不能接受，因此他馬上和相關單位聯繫，檢測結果顯示均符合飲用水標準。

台灣自來水公司第二區管理處副處長李世淵解釋，民眾所聞到的土味是藻味，只要抽水站長期沒有接收到降雨，就會導致原水藻類增生，每年夏天多少都會接獲幾起通報電話，不過他強調，經檢測濁度、餘氯、PH值均符合飲用水標準。

李世淵說，由於桃園的抽水站目前正在維修，10月底前會完成，目前八德區的供水是由板新給水廠、鳶山堰抽水站負責，前陣子因降雨未落在鳶山堰才有土味，近期已無接獲投訴，他表示，土味會在下雨後、冬季到來自動消失，請民眾不用擔心。

蔡永芳說，今年鮮少有颱風來台灣，導致水量不足，加上適逢防疫期間，政府宣導要勤清潔、勤洗手，用水量也增加，他呼籲民眾要節約用水。