竹市動物園再生、隆恩圳景觀 獲Good Design Award大獎

2020日本國際級設計大獎Good Design Award近期公布全球設計得獎名單，新竹市政府「動物園再生計畫」與「隆恩圳景觀工程」2件公共建設從全球4769件眾多作品中脫穎而出，獲得Good Design Award大獎，公共建設設計力再獲肯定。

日本Good Design Award至今已有63年歷史，與德國IF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。Good Design Award每年由日本通商產業省（商業部）以優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度）選出百大優選。

市長林智堅說，今年7月微笑水岸計畫獲得建築界奧斯卡「全球卓越建設獎」 銀獎，10月再以「動物園再生計畫」與「隆恩圳景觀工程」獲得日本Good Design Award肯定，刷新竹市公共建設獲獎記錄，未來將繼續提升竹市生活環境，讓民眾擁有光榮與幸福感。

行政處表示，「隆恩圳景觀工程」是「步行城市」計畫重要的一環，由知名建築師黃聲遠操刀，用古圳水道與沿岸的老樹群，分段設計高架綠地、樹林及公園，並串連南北向中央公園、三民公園等，將隆恩圳周邊打造成為770公尺長的超大都市綠廊。同時改善過去的隆恩圳河道左右聯通度低、居民的生活空間分割、往來受限的情形，全新隆恩圳是竹市中心最適合親子同遊的愜意綠廊。

「動物園再生計畫」則由知名建築師邱文傑規劃設計，以開放空間、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹、並塑造生命教育場域為理念，重新開幕動物園假日有6000到8000人次造訪，平日有2000至3000人次。