桃園自來水管路施工不當民怨 水公司及時清理化解
桃園市蘆竹區前村長王家慶在臉書批評自來水公司近日來在蘆竹區海山路3段巷弄，進行自來水管路挖設施工，猶如「無政府狀態」。他今天上午表示，自來水公司在海湖地區管路施工，卻未配合灑水，造成地上塵土飛揚、下雨泥濘，還要居民清掃，引起民怨，希望自來水公司施工配合灑水降低塵土及後續做好回填作業。
王家慶為海山路3段166巷居民發聲，反映自來水公司施工未處理善後引起居民抱怨，他向市議員劉勝全服務處尋求協助，自來水公司人員表示，由於該管路工程還在施工，居民反映塵土飛揚已在今天上午派人前往海山路施工巷弄，進行灑水處理，後續完工後將會做好道路回填作業。
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