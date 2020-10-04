東門城廣場地下道10月底開放 10公尺不鏽鋼鏡面搶先看

新竹之心「東門城」預計於10月底正式啟用，市府今指出，有近200年歷史的東門城廣場一直是在地年輕人聚會表演的重要場域，是使用率最高、最親人的古蹟，這次改造以不鏽鋼包覆地下道，打造一條超大鏡面的10公尺長廊，重啟年輕人練舞聖地，近日已部分開放，時間為早上8點至晚上8點。

都市發展處代理處長許志瑞說，為提高東門城周邊空間舒適性及貫徹步行城市理念，這次進行東門城廣場、親水平台及街舞地下道三處區域優化。市府找來當年的設計者邱文傑建築師，以全新思維視角為東門城注入新生命。

許志瑞指出，考量年輕人需求，改造工程以不鏽鋼包覆地下道，打造一條兩側大鏡面的10公尺長廊，讓年輕人可在此練舞、表演、拍美照，不用再摸黑或擔心沒有合適場地，預計將成為隱藏版的網美打卡點。

為打造更親人的廣場使用空間，考量天氣多變，廣場還設置噴霧系統及局部雨庇，在炎炎夏日有遮蔭空間及沁涼水霧；到了晚上，東門城在造型燈桿的映照下，會呈現與白天截然不同的感覺，愈夜愈美麗；還有重見天日的舊橋墩，更突顯東門城的歷史價值。

都發處表示，這次東門城改造包含護城河周邊景觀改善，是護城河20年來最大的改善工程，有別於以往抽淤方式，這次將河底既有卵石逐一清開，全面挖除底層50公分深淤泥後，除回鋪既有河底卵石及跳石外，亦鋪設新卵石，以改善整體水質環境。