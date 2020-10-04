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苗栗空汙防制8年來最好 目標4年PM2.5減少1032噸
苗栗縣去年空氣品質指標，迎來8年最好，縣府今年到2023年空氣汙染防制計畫草案，規畫及執行空氣品質改善工作，4年擬減量PM10達2629.1噸、PM2.5達1032.9噸，硫氧化物514.4噸、氮氧化物2466.5噸、揮發性有機物826.3噸，持續改善苗栗粒狀汙染物汙染、酸雨及臭異味等。
苗栗縣空氣品質指標（AQI）去年改善至57.5，空氣品質良好比例提升至47.2%，PM2.5年平均濃度每立方公尺15.6微克，各項指標表現均為近8年最佳，縣府再於9月底完成苗栗縣空氣汙染防制計畫（2020年至2013年）草案公告，期間沒有民眾、團體等提出意見，草案將送環保署核備。
縣府環保局指出，環保局規畫21項防制措施31項關鍵績效指標，並不定期與鄰近縣市會商檢討區域聯合防制工作，期望持續改善苗栗縣空氣品質，其中，固定汙染源部分，工廠燃料由重油改為天然氣等，預計4年將改善23項使用高汙染燃料製程，優先改善4項揮發性製程。
此外，移動汙染源部分，4年淘汰4萬7000輛二行程及四行程老舊機車，改善1到3期柴油車約778輛，同時也將加強汽機車稽查管制作業，以提升車輛納管率，有效掌握車輛汙染排放。
逸散汙染源部分，加入科技監控設備，強化營建工程管理，預期4年營建工程管理辦法的法規符合率達90%，粒狀物削減率60%以上，推廣新式農廢處理技術，如液態稻草分解菌，協助及提供農民更環保稻草處理技術，減少露天燃燒稻草，4年推動使用面積5769公頃，另紙錢集中量2000公噸，餐飲業加裝防制設備80家次。
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