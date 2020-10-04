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竹縣增設五峰花園消防小隊 10月底揭牌啟用

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣消防局將在花園村的舊檢查哨，增設五峰花園小隊，預計10月底揭牌啟用。 圖／新竹縣政府提供
新竹縣消防局將在花園村的舊檢查哨，增設五峰花園小隊，預計10月底揭牌啟用。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣五峰鄉為縣內人口最少的鄉鎮，僅4400多人，但幅員十分遼闊，卻只有一個位於後山桃山村的消防局五峰分隊，若要到前山救護或救災需花近30分鐘的車程，相當不便，經評估討論及考量相關地理位置，消防局決定在花園村的舊檢查哨，增設五峰花園小隊，預計10月底揭牌啟用。

縣長楊文科表示，五峰分隊的管轄範圍包括大隘、花園、竹林、桃山4個村，範圍十分廣大，為了加強保障部落居民生命財產安全，在縣議員張益生及林秉君建議下，他裁示增設分站，在消防局及各方人士的努力下，順利找到花園小隊設置地點花園舊檢查哨。

消防局長孫福佑表示，花園舊檢查哨處的建築廳舍及土地管理權，分別屬新竹縣府警察局及原委會，今年4月也偕警察局、五峰鄉長、代表、村長前往會勘，針對廳舍內部實際情形以及停車空間進行勘查及評估，取得共識進行廳舍轉移撥用，並向原委會申請土地使用權，目前廳舍已完成撥用及修繕。此外，也感謝五峰鄉公所協助撥用附近的原住民保留地，供消防分站停放救護車及消防車使用。

花園小隊位於南清公路與五峰大橋交叉口附近，啟用後將能有效縮短消防單位前往花園、竹林村消防救災時間，提高救災效率，並嘉惠鄰近地區竹東上坪、軟橋的鄉親。

消防局今年4月偕警察局、五峰鄉長、代表、村長前往花園舊檢查哨處會勘。圖／新竹縣政府提供
消防局今年4月偕警察局、五峰鄉長、代表、村長前往花園舊檢查哨處會勘。圖／新竹縣政府提供

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