快訊

不斷更新／擊退高爾宣 阿妹愛徒持修奪金曲最佳新人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展夢圓小舞者高鐵苗栗站快閃表演 吸引旅客駐足

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
展夢圓藝術舞蹈團的小舞者下午到苗栗高鐵站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等演出。圖／台灣高鐵公司提供
展夢圓藝術舞蹈團的小舞者下午到苗栗高鐵站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等演出。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵苗栗車站的大廳今天下午充滿熱鬧又活潑的氣氛，苗栗展夢圓藝術舞蹈團的小舞者到站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等演出，吸引站內旅客駐足欣賞，感受青春活力，小舞者熱情有勁的表演讓連假期間的車站頓時洋溢藝術氣息，也贏得熱烈掌聲。

展夢圓藝術舞蹈團平日積極推展各項有益身心的舞蹈運動，包括青少年國標舞、輪椅國標舞都受到各界支持與肯定，舞蹈團帶領舞者參加全國賽，也常受邀參與地方各類活動演出，培養優秀舞者站上舞台，舞出自信與魅力。

高鐵苗栗站站長陳欣宜表示，今天的快閃表演讓旅客在匆忙的行程中，感受與藝術不期而遇的小小驚喜，高鐵公司全力服務旅客與家人親友歡度佳節，提醒旅客出遊不忘防疫，留意配合量測體溫、自備口罩佩戴、維持社交距離等規定，以維護自身及其他旅客的健康安全；未來，高鐵公司將持續規畫安排「藝起來高鐵」，透過多元豐富的展演活動，讓文化與藝術融入車站。

展夢圓藝術舞蹈團的小舞者下午到苗栗高鐵站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等演出。圖／台灣高鐵公司提供
展夢圓藝術舞蹈團的小舞者下午到苗栗高鐵站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等演出。圖／台灣高鐵公司提供
展夢圓藝術舞蹈團的小舞者下午到苗栗高鐵站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等演出。圖／台灣高鐵公司提供
展夢圓藝術舞蹈團的小舞者下午到苗栗高鐵站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等演出。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 國標舞

延伸閱讀

「酷兒，苗栗」影展10月間安排4場次

高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

中秋連假雙鐵運量皆比預期低 台鐵準點率比去年高

苗栗愛轉來平權遊行 客家妹陳明珠化身「行動吸粉機」

相關新聞

展夢圓小舞者高鐵苗栗站快閃表演 吸引旅客駐足

高鐵苗栗車站的大廳今天下午充滿熱鬧又活潑的氣氛，苗栗展夢圓藝術舞蹈團的小舞者到站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等...

苗栗、後龍、頭屋18個村里 14日施工停水7小時

自來水公司辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，10月14日上午8時至下午3時停電停水施工，屆時苗栗市有10個里、後龍...

影／國際木雕競賽4大獎被台灣創作者包辦 展期至25日

三義木雕藝術節10月1日在三義木雕博物館開幕，木雕師現場創作、藝文表演、特色市集、木藝體驗等動態活動將持續到明天，配合木...

桃園眷村文化節　巡展6大展區搶先登場

2020桃園眷村文化節將於10月9日至18日，在中壢馬祖新村登場，以「眷村新浪潮」為主題，透過「戲劇、展覽、電影、表演、...

「酷兒，苗栗」影展10月間安排4場次

苗栗縣文化觀光局因應多元性別及性別平權等議題推動，10月間與國際台灣酷兒影展合辦「酷兒，苗栗」巡迴放映會，包括文觀局中正...

圓光寺水陸大法會　鄭文燦祈福疫情消散

桃園市中壢圓光寺今天舉行「水陸大法會祈福消災暨報恩超薦」，桃園市長鄭文燦出席時表示，圓光寺建築百年古剎，是佛教藝術的殿堂...

影／10億元火車頭園區願景館完工 盼成苗栗新亮點

苗栗火車站南側的鐵路一村及鐵道文物展示館獲中央支持，預計斥資10億元總經費擴大開發為「火車頭園區」，縣府前期施設的「願景...

陳其邁參觀台灣設計展 稱讚是歷年來最有創意的一次

高雄市長陳其邁今天不僅到新竹動物園，更順便到動物園旁的台灣設計展主場館參觀，其中科技互動裝置最讓陳其邁驚艷，他也表示這幾...

中秋連假新增4例確診 新北市憂假期結束登革熱疫情擴散

新北三峽五寮群聚有21例，桃園相關病例有4例。環保局連日來前往五寮協助噴消，也畫定區域禁止民眾進入。新北市府目前擔心五寮...

影／桃園大有生態梯田公園連假爆人潮 民怨停車位不足

桃園市桃園區大有梯田生態公園7月開園，由於自然景觀與遊戲設施豐富，一躍成為桃園最受矚目人氣公園，碰上首個中秋連假更湧入爆...

兩人在動物園學大象 陳其邁邀林智堅：下次換你來高雄

高雄市長陳其邁上午到新竹市立動物園，與新竹市長林智堅共同見證新竹市立動物園與高雄壽山動物園簽約締結為姐妹園；2人隨後進入...

新竹動物園與壽山動物園締結姐妹園 兩市市長共同見證

今天上午高雄市長陳其邁特地北上新竹市立動物園，要與新竹市長林智堅一起見證壽山動物園與新竹動物園締結姐妹園的簽約儀式，陳其...

熱門新聞

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

墾丁建商遇天上掉下來的大禮 墾管處：一切攤在陽光下

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

台南曾文水庫蓄水剩3成6 南水局面臨「最艱困」的調度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。