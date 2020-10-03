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展夢圓小舞者高鐵苗栗站快閃表演 吸引旅客駐足
高鐵苗栗車站的大廳今天下午充滿熱鬧又活潑的氣氛，苗栗展夢圓藝術舞蹈團的小舞者到站內快閃表演，帶來兒童國標舞、青少年街舞等演出，吸引站內旅客駐足欣賞，感受青春活力，小舞者熱情有勁的表演讓連假期間的車站頓時洋溢藝術氣息，也贏得熱烈掌聲。
展夢圓藝術舞蹈團平日積極推展各項有益身心的舞蹈運動，包括青少年國標舞、輪椅國標舞都受到各界支持與肯定，舞蹈團帶領舞者參加全國賽，也常受邀參與地方各類活動演出，培養優秀舞者站上舞台，舞出自信與魅力。
高鐵苗栗站站長陳欣宜表示，今天的快閃表演讓旅客在匆忙的行程中，感受與藝術不期而遇的小小驚喜，高鐵公司全力服務旅客與家人親友歡度佳節，提醒旅客出遊不忘防疫，留意配合量測體溫、自備口罩佩戴、維持社交距離等規定，以維護自身及其他旅客的健康安全；未來，高鐵公司將持續規畫安排「藝起來高鐵」，透過多元豐富的展演活動，讓文化與藝術融入車站。
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