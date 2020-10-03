影／國際木雕競賽4大獎被台灣創作者包辦 展期至25日

三義木雕藝術節10月1日在三義木雕博物館開幕，木雕師現場創作、藝文表演、特色市集、木藝體驗等動態活動將持續到明天，配合木雕節辦理的第13屆台灣國際木雕競賽，今年4項首獎都被台灣參賽者包辦，是往年少見的現象，台灣創作者今年成了國際木雕賽大贏家，得獎者且有年輕化趨勢，這項競賽展將持續展至10月25日，館方歡迎各地喜愛木雕創作藝術的朋友前來欣賞。

台灣國際木雕競賽總獎金逾百萬元，堪稱是世界獎金額度最高的木雕創作競賽，今年比賽仍分為工藝木雕類組、當代木雕類組兩大類，4項大獎包括「裕隆木雕薪傳獎」、 「裕隆木雕創新獎」、「工藝木雕經典大獎」、「當代木雕大獎」，每項獎金都是是30萬元、另外工藝木雕優選獎、當代木雕優選獎各5名，獎金2萬元。

今年參與木雕競賽的創作者來自台灣、大陸、法國、厄瓜多爾、印尼及澳門共6個國家及地區，參賽作品達129件，其中近三成參賽者是歷屆參加木雕研習營的青年學子。