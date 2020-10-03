桃園眷村文化節　巡展6大展區搶先登場

2020桃園眷村文化節將於10月9日至18日，在中壢馬祖新村登場，以「眷村新浪潮」為主題，透過「戲劇、展覽、電影、表演、美食」五道浪潮，設計系列創意活動，今年與財團法人沈春池文教基金會合作，於開展前9月29日搶先舉辦「我家的兩岸故事巡展」，規畫6大展區為活動暖身 ，邀請民眾一同了解遷台第一代及眷村生活的感人歲月。

財團法人沈春池文教基金會的「遷台歷史記憶庫」搶救計畫，尋訪遷台一至三代人物，透過口述歷史、影音紀錄及史料蒐集，見證遷台族群及其家屬的珍貴生命記憶，勾勒出外省族群與台灣社會融合的流變脈動。

桃園眷村文化節特與「我家的兩岸故事」巡展合作，於馬祖新村眷村文創園區舉辦，規劃有「眷戀桃園」、「遷臺軌跡」、「我的傳家寶」、「軍旅榮光‧特種花美男」、「看見大時代女性身影」、「人物紀實映畫」6大展區，期望透過與眷村空間場域，共同烘托出獨特的歷史氛圍。

展區中「眷戀桃園」介紹了許多出身桃園的遷台或眷村名人，例如黑貓中隊英雄張立義、馬祖新村出身的胡鎮埔將軍、水墨大師王獻亞老師等，在展現桃園在大歷史中均未曾缺席。

桃園市長鄭文燦今天也前往看展，他表示，桃園市近年致力保存眷村文化不遺餘力，除陸續修復龜山憲光二村、馬祖新村外，大溪太武新村也將於今年正式修復開園；在保存工作上，以「國家文化記憶庫」蒐羅至少50個眷村、完成3,500筆以上資材，也將於10月17日台灣文化日於「國家文化記憶庫」網站正式對外開放。