「酷兒，苗栗」影展10月間安排4場次

苗栗縣文化觀光局因應多元性別及性別平權等議題推動，10月間與國際台灣酷兒影展合辦「酷兒，苗栗」巡迴放映會，包括文觀局中正堂、老家生活苗栗店、苑裡心雕居及後龍重成商號都有播映場次，其中文觀局場次即日起開放索票，其餘3場採網路表單報名。

文觀局表示，放映會播映時間、地點分別是16日晚間6至9點文觀局中正堂，17日老家生活苗栗店、23日苑裡心雕居、24日後龍重成商號，這3場都在晚間7至9點播放，每場放映後安排座談時間，邀台灣同志諮詢熱線協會跨性別小組義工羅盤針、風城部屋諮詢專員陳伯昂、勵馨基金會苗栗分事務所社工督導賴佩瑜、苗栗愛轉來平權遊行首屆總召黃海惟擔任影展與談人，並由苗栗老家生活藝文空間創辦人陳鵬文擔任影展主持人，帶領苗栗觀眾一起從電影認識多元性別在台灣的發展，發現屬於這塊土地的多元價值。

酷兒影展在苗栗安排播映的短片有「未命名」、「她他」、「再演一齣戲」、「前世情人的情人」、「日安午夜」、「狗日午後」，另外這次影展也安排特殊放映場次，在中正堂挑選熱門暢銷電影「丹麥女孩」放映，讓觀眾可欣賞到多元類型的電影作品，透過不同電影主題認識多元性別議題的發展。

影展座位有限，「丹麥女孩」特別放映場請至文觀局服務台，即日起開放索票，時間每天上午9點至下午5點(周一休館)，每人限2張；其餘3場請電洽037-321756或網路表單https://forms.gle/oK7EFdDVdyTvf5z67報名，各場列表可上臉書粉絲專頁「文化創意新苗栗」、「老家」或苗栗縣文觀局網站http://www.mlc.gov.tw/查詢。