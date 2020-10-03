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圓光寺水陸大法會 鄭文燦祈福疫情消散
桃園市中壢圓光寺今天舉行「水陸大法會祈福消災暨報恩超薦」，桃園市長鄭文燦出席時表示，圓光寺建築百年古剎，是佛教藝術的殿堂，走進寺廟即能感受寧靜與自在，這裡也是佛學教育的重要基地，吸引海內外學生共同修習佛法，今日與大家一起共修佛法，祈福台灣疫情消散、闔家平安。
民政局主秘呂宜臻表示，圓光寺主祀釋迦牟尼佛，在如悟長老及歷任住持的領導下，推動慈善、教育、弘法及文化等四大事業，榮獲12次內政部公益獎，今年更獲得行政院公益深耕獎的殊榮。圓光寺於9月28日至10月4日舉辦水陸大法會，希望藉由法會祈求佛陀福澤社會、消弭災難，啟發智慧與慈悲心，改善社會風氣，並保佑桃園市民平安順利。
今日包括立委湯蕙禎、市府民政局主秘呂宜臻、中壢區長鄭詩鈿、住持釋性尚方丈、圓光護法共修會會長詹益堃及副會長黃兆華等均一同祈福。
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