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影／10億元火車頭園區願景館完工 盼成苗栗新亮點

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區「願景館」已完工驗收。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區「願景館」已完工驗收。記者胡蓬生／攝影

苗栗火車站南側的鐵路一村及鐵道文物展示館獲中央支持，預計斥資10億元總經費擴大開發為「火車頭園區」，縣府前期施設的「願景館」工程歷經近1年施設，現已完工驗收，將擇期對外開放，館內除展示過往的苗栗鐵道人文歷史故事，還有仿自1923年日本皇太子裕仁訪台乘坐的「天皇花車」模型，並運用3D、VR等科技引領遊客深入車廂內探索，未來火車頭園區的遠景也可在館內一窺究竟。

苗栗縣爭取前瞻計畫改善苗栗火車站周邊及鐵路一村等地環境，原本計畫將鐵路一村闢為文創、青創基地，行政院長蘇貞昌去年視察時，認為區內的鐵道文物展示館擁有各式火車頭及珍貴的鐵路文物，指示整合相關計畫推動大型的「火車頭園區」，預計2020至2024年分5年投入近10億元經費。

由客委會補助4000萬元興建的願景館去年10月開工，原定今年初完工啟用，但因調整展示及規畫內容而延後，目前工程都已完成， 純白的場館矗立在鐵路一村舊宿舍旁，顯得十分搶眼；願景館為2層樓鋼構建築，1樓展館空間有233平方公尺，2樓為鐵路局商業空間。

苗栗縣文化觀光局文創產業科指出，願景館規畫運用現代科技及鐵道文史故事等展出內容，盼成為火車頭園區開闢前的第一處「亮點」，其中展館內的「天皇花車」以台鐵台北機廠的實體，運用3D建模方式仿造出車體外觀，同時可透過VR探索當年車廂內的場景，1樓展館也將呈現苗栗鐵路開發歷史故事，還有著名的「功維敘」山線百年老隧道。

文觀局表示，願景館的土地為台鐵所有，館舍建築將併入未來的火車頭園區，至於館旁的鐵路一村舊宿舍群將保留，台鐵可能規畫成小商舖。

苗栗火車頭園區「願景館」將呈現苗栗的鐵路人文及開發歷史。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗火車頭園區「願景館」將呈現苗栗的鐵路人文及開發歷史。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗火車頭園區「願景館」將運用VR等科技展示各項場景。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗火車頭園區「願景館」將運用VR等科技展示各項場景。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗火車頭園區的規畫。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗火車頭園區的規畫。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗火車頭園區「願景館」將呈現苗栗的鐵路人文及開發歷史。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區「願景館」將呈現苗栗的鐵路人文及開發歷史。記者胡蓬生／攝影
願景館內有仿自1923年的日本「天皇花車」。圖／苗栗縣文化觀光局提供
願景館內有仿自1923年的日本「天皇花車」。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗火車頭園區「願景館」已完工驗收。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區「願景館」已完工驗收。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區「願景館」將呈現苗栗的鐵路人文及開發歷史。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區「願景館」將呈現苗栗的鐵路人文及開發歷史。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區「願景館」已完工驗收。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區「願景館」已完工驗收。記者胡蓬生／攝影

願景 鐵道 文物

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