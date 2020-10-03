陳其邁參觀台灣設計展 稱讚是歷年來最有創意的一次

高雄市長陳其邁今天不僅到新竹動物園，更順便到動物園旁的台灣設計展主場館參觀，其中科技互動裝置最讓陳其邁驚艷，他也表示這幾年看得見新竹市長林智堅在城市美學及公共藝術上有不錯的進步，這次設計展的呈現效果也是歷年來最有創意的一次。

陳其邁說，在2019年台灣是世界的4大新創國之一，不管是在設計產業、資訊產業，甚至是視覺藝術領域，台灣都有非常高的實力，也逐步跟國際接軌，而這次設計展他也表示也看到新竹市政府與台灣政府的數位轉型能力，城市治理、公共建設、服務都有許多創新的元素，未來高雄會與新竹市有更多互相學習、欣賞交流。

林智堅則在為陳其邁導覽過程中，仔細介紹新竹特色，例如新竹人有三分之一會程式語言，男性購買衛生棉的數量也是全台第一，原因不是貼心女性或自己用，而是放在高科技機台上「靠得住」，凸顯新竹才有的奇特現象，讓陳其邁聽完笑聲不斷。

林智堅在導覽結束時表示，希望透過設計展在新竹展出的機會，與各縣市地方首長都能在設計力導入公共建設的議題上有交流討論，未來也會向陳其邁市長討教城市治理及公共建設的經驗，並表示新竹市也樂於分享。