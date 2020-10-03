快訊

川普早知希克斯確診…未隔離照常跑行程 白宮染疫者續增

小鬼遺物義賣秒搶光！粉絲頻抱怨 親妹動怒：根本不想辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁參觀台灣設計展 稱讚是歷年來最有創意的一次

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
林智堅向陳其邁說明這次展覽有透過大數據呈現一些新竹特別的特色，如消費習慣等。記者巫鴻瑋／攝影
林智堅向陳其邁說明這次展覽有透過大數據呈現一些新竹特別的特色，如消費習慣等。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市長陳其邁今天不僅到新竹動物園，更順便到動物園旁的台灣設計展主場館參觀，其中科技互動裝置最讓陳其邁驚艷，他也表示這幾年看得見新竹市長林智堅在城市美學及公共藝術上有不錯的進步，這次設計展的呈現效果也是歷年來最有創意的一次。

陳其邁說，在2019年台灣是世界的4大新創國之一，不管是在設計產業、資訊產業，甚至是視覺藝術領域，台灣都有非常高的實力，也逐步跟國際接軌，而這次設計展他也表示也看到新竹市政府與台灣政府的數位轉型能力，城市治理、公共建設、服務都有許多創新的元素，未來高雄會與新竹市有更多互相學習、欣賞交流。

林智堅則在為陳其邁導覽過程中，仔細介紹新竹特色，例如新竹人有三分之一會程式語言，男性購買衛生棉的數量也是全台第一，原因不是貼心女性或自己用，而是放在高科技機台上「靠得住」，凸顯新竹才有的奇特現象，讓陳其邁聽完笑聲不斷。

林智堅在導覽結束時表示，希望透過設計展在新竹展出的機會，與各縣市地方首長都能在設計力導入公共建設的議題上有交流討論，未來也會向陳其邁市長討教城市治理及公共建設的經驗，並表示新竹市也樂於分享。

新竹市府表示，2020台灣設計展10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請民眾一起「Check in新竹」，一條2公里步行軸線，串聯2大展區、6條旅行路線與12個場館，設計展遍布新竹市大街小巷，民眾可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹，在漫步中體會「看展即旅行」。

陳其邁參觀2020台灣設計展，由林智堅帶領導覽。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁參觀2020台灣設計展，由林智堅帶領導覽。記者巫鴻瑋／攝影
2人在展場中的網紅拍照點合影，林智堅還解釋這條「電波隧道」是一大熱門。記者巫鴻瑋／攝影
2人在展場中的網紅拍照點合影，林智堅還解釋這條「電波隧道」是一大熱門。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 陳其邁

延伸閱讀

兩人在動物園學大象 陳其邁邀林智堅：下次換你來高雄

陳其邁逛新竹動物園 竟遇大批熱情高雄鄉親爭著合照

新竹動物園與壽山動物園締結姐妹園 兩市市長共同見證

侯友宜、林智堅 設計展親切交流

相關新聞

中秋連假新增4例確診 新北市憂假期結束登革熱疫情擴散

新北三峽五寮群聚有21例，桃園相關病例有4例。環保局連日來前往五寮協助噴消，也畫定區域禁止民眾進入。新北市府目前擔心五寮...

影／10億元火車頭園區願景館完工 盼成苗栗新亮點

苗栗火車站南側的鐵路一村及鐵道文物展示館獲中央支持，預計斥資10億元總經費擴大開發為「火車頭園區」，縣府前期施設的「願景...

陳其邁參觀台灣設計展 稱讚是歷年來最有創意的一次

高雄市長陳其邁今天不僅到新竹動物園，更順便到動物園旁的台灣設計展主場館參觀，其中科技互動裝置最讓陳其邁驚艷，他也表示這幾...

影／桃園大有生態梯田公園連假爆人潮 民怨停車位不足

桃園市桃園區大有梯田生態公園7月開園，由於自然景觀與遊戲設施豐富，一躍成為桃園最受矚目人氣公園，碰上首個中秋連假更湧入爆...

兩人在動物園學大象 陳其邁邀林智堅：下次換你來高雄

高雄市長陳其邁上午到新竹市立動物園，與新竹市長林智堅共同見證新竹市立動物園與高雄壽山動物園簽約締結為姐妹園；2人隨後進入...

新竹動物園與壽山動物園締結姐妹園 兩市市長共同見證

今天上午高雄市長陳其邁特地北上新竹市立動物園，要與新竹市長林智堅一起見證壽山動物園與新竹動物園締結姐妹園的簽約儀式，陳其...

竹縣辦豪門盃國中足球邀請賽 8隊足球小將齊聚友誼切磋

新竹縣在地企業豪門彩色印刷公司，長期贊助台東縣豐田國中足球隊，今年適逢公司成立50周年慶，決定舉辦全台國中足球比賽，邀請...

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

中秋烤肉香氣無法擋！？苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉福星村的「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝一輪明月，走出院...

後湖溪划獨木舟正夯 桃市明天辦水上音樂會

桃園市新屋區後湖溪河面平靜安全，桃園市政府海岸管理處近年引進獨木舟水上運動，免費體驗吸引大小朋友划船享受河景風光，為讓民...

不只慈湖水舞！夜間公園、小旅行 大溪愈夜愈精彩！

大溪慈湖水舞活動於中秋連假起為期半年舉辦，首日就有1萬多人次遊客造訪一睹風采。市府除於慈湖推出水舞表演，也規畫將石門水庫...

村里長大小聲／田寮圳治理 周靖凱盼做好防護

苗栗市田寮圳排水系統分洪治理工程雖可解決周邊低漥地區逢雨必淹窘境，但大規模施工嚴重影響交通，維祥里長周靖凱要求施工單位做...

銅鑼鬥魚大賽 屏東玩家遠道來

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區昨天舉辦全國鬥魚大賽，吸引各地愛好培育本土原生種蓋斑鬥魚的玩家參加，近20年來部分縣市致力復育蓋斑鬥...

熱門新聞

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

機車族不是人！ 中央擬取消人行道機車格 騎士崩潰怒吼

網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。