中秋連假新增4例確診 新北市憂假期結束登革熱疫情擴散

新北三峽五寮群聚有21例，桃園相關病例有4例。環保局連日來前往五寮協助噴消，也畫定區域禁止民眾進入。新北市府目前擔心五寮區有親友在中秋連假返鄉受感染，會把疫情帶往其他縣市。

這波群聚感染事件源自桃園龜山，新北市衛生局表示，桃園市龜山區9月14日發現確診者於潛伏期到三峽五寮菜園活動，主動採檢，同月16日確診。後續確診個案經實驗室檢驗，與桃園市確診個案同為第1型登革熱。

中秋連假期前2天，五寮又先後新增4例本土登革熱病例，陸續出現頭痛、關節骨頭痛和肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，目前1人住院治療中。

目前衛生局已完成個案住家戶內外孳清噴消及衛教，住家周圍半徑50公尺也要入戶處理，並擴大疫調、採檢與健康監測。