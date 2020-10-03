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桃園大有生態梯田公園連假爆人潮 民怨停車位不足

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，中秋連假每天都湧入爆滿人潮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，中秋連假每天都湧入爆滿人潮。記者張裕珍／攝影

桃園市桃園區大有梯田生態公園7月開園，由於自然景觀與遊戲設施豐富，一躍成為桃園最受矚目人氣公園，碰上首個中秋連假更湧入爆滿人潮，無論遊戲場、親水區滿滿都是人，但連帶凸顯周邊停車位不足窘境，苗栗縣議員黎煥強中秋節特地帶家人來朝聖，也感嘆最大缺點就是停車位太少。市府正協調鄰近國中小開放假日停車可能性。

大有生態梯田公園鄰近大有消防分隊，公園依丘陵地形打造生態梯田、遊戲場、滑梯、鞦韆、親水區、滑索與步道等多項設施，為了方便親子使用，市府工務局也在公園之間設置休憩桌椅並養護大片綠地草坪，不少民眾自備帳篷、野餐墊玩上一整天。

「生態景觀與遊戲器材都很豐富，讓人很羨慕！」苗栗縣議員黎煥強前天中秋節特地帶媽媽、妻子和2個就讀小學的孩子來公園玩，他說，都會區能看見大片的綠色景觀相當不容易，也對帶狀遊戲場的闖關設施印象深刻，「大人小孩都能玩得很開心」，由於苗栗一直以來都欠缺這種類型的遊戲空間，讓遠道而來的他看了格外羨慕。

黎煥強也提到，大有生態梯田公園雖然占地不比竹南運動公園，但設施多元豐富，會讓人想一去再去，公園旁還有健行步道，也很適合老人家散步，老中青三代都能找到樂趣，雖然公園整體印象不錯，但他最大缺點是停車位太少，當天繞了好幾圈完全找不到停車位，最後停到500公尺外的大有路私人停車位上，步行十幾分鐘才走到公園。

大有生態梯田公園7月中開園，周邊停車位不足，不少汽機車違規停車在道路紅線，市府交通局已在公園邊路側規畫14格汽車位、127格機車位，為加速停車位周轉率，9月起也公告收費，汽車每小時收20元、機車每小時10元，但停車位空間仍是供不應求。

市議員陳美梅認為停車空間不足，顯見公園規畫配套不足，要求市府協調鄰近學校若無特殊需求，建議可開放假日停車，市府工務局指出，由於公園假日人潮眾多，正由交通局進行整體評估協調開放大有國中及大有國小假日停車可能性，方便民眾使用。

桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，中秋連假每天都湧入爆滿人潮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，中秋連假每天都湧入爆滿人潮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園旁，收費停車位不足。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園旁，收費停車位不足。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，中秋連假每天都湧入爆滿人潮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，中秋連假每天都湧入爆滿人潮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，中秋連假每天都湧入爆滿人潮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，中秋連假每天都湧入爆滿人潮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，梯田景觀是公園亮點之一。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園自然景觀與遊戲設施豐富，梯田景觀是公園亮點之一。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園周邊停車位太少，紅線上滿滿違規停車車輛。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區大有梯田生態公園周邊停車位太少，紅線上滿滿違規停車車輛。記者張裕珍／攝影

中秋節 苗栗縣 野餐

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