桃園大有生態梯田公園連假爆人潮 民怨停車位不足

桃園市桃園區大有梯田生態公園7月開園，由於自然景觀與遊戲設施豐富，一躍成為桃園最受矚目人氣公園，碰上首個中秋連假更湧入爆滿人潮，無論遊戲場、親水區滿滿都是人，但連帶凸顯周邊停車位不足窘境，苗栗縣議員黎煥強中秋節特地帶家人來朝聖，也感嘆最大缺點就是停車位太少。市府正協調鄰近國中小開放假日停車可能性。

大有生態梯田公園鄰近大有消防分隊，公園依丘陵地形打造生態梯田、遊戲場、滑梯、鞦韆、親水區、滑索與步道等多項設施，為了方便親子使用，市府工務局也在公園之間設置休憩桌椅並養護大片綠地草坪，不少民眾自備帳篷、野餐墊玩上一整天。

「生態景觀與遊戲器材都很豐富，讓人很羨慕！」苗栗縣議員黎煥強前天中秋節特地帶媽媽、妻子和2個就讀小學的孩子來公園玩，他說，都會區能看見大片的綠色景觀相當不容易，也對帶狀遊戲場的闖關設施印象深刻，「大人小孩都能玩得很開心」，由於苗栗一直以來都欠缺這種類型的遊戲空間，讓遠道而來的他看了格外羨慕。

黎煥強也提到，大有生態梯田公園雖然占地不比竹南運動公園，但設施多元豐富，會讓人想一去再去，公園旁還有健行步道，也很適合老人家散步，老中青三代都能找到樂趣，雖然公園整體印象不錯，但他最大缺點是停車位太少，當天繞了好幾圈完全找不到停車位，最後停到500公尺外的大有路私人停車位上，步行十幾分鐘才走到公園。

大有生態梯田公園7月中開園，周邊停車位不足，不少汽機車違規停車在道路紅線，市府交通局已在公園邊路側規畫14格汽車位、127格機車位，為加速停車位周轉率，9月起也公告收費，汽車每小時收20元、機車每小時10元，但停車位空間仍是供不應求。