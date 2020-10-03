竹縣辦豪門盃國中足球邀請賽 8隊足球小將齊聚友誼切磋

新竹縣在地企業豪門彩色印刷公司，長期贊助台東縣豐田國中足球隊，今年適逢公司成立50周年慶，決定舉辦全台國中足球比賽，邀請8所國中足球隊切磋球技，總裁陳國政則說，贊助球隊並不是要培養球員成為運動明星，而是希望每位有潛能的孩子能發揮所長，在困境中磨練自律與毅力。

豪門盃國中足球菁英邀請賽3日上午在新竹縣第2運動場開賽，分別邀請豐田、美崙、長治、宜蘭復興、潭秀、黎明、鷺江及竹縣博愛國中等8所國中足球隊，要在2天的比賽當中互相切磋球技，也增加小球員們上場經驗。

縣長楊文科上午也出席比賽開幕典禮，他提到豪門印刷公司多年來協助提供新豐、湖口地區的國中小學中低收入學生「營養早餐」，也贊助新竹工業區老人看護中心醫療用品，而且也對學生的運動十分重視，深耕在地多年、回饋鄉里。

豪門印刷總裁陳國政則表示，這次足球邀請賽所使用的場地是世大運曾經利用過的國際標準足球場，感謝縣府的大力支援，讓邀請賽能順利舉行；同時他也表示，豪門印刷公司資助台東縣豐田國中足球隊，目的不是要培養球員將來成為足球明星，而是希望足球小將們能在困境中磨練出自律心與毅力、發揮出運動潛能。

此外，豐田國中足球隊也在今年全國中等學校足球聯賽中，取得冠軍殊榮，球員們順利以優秀的體育成績表現，保送國立花蓮高中就讀，陳國政則期許球員們將來能夠透過更好的教育，翻轉人生。