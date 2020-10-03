快訊

白宮總統醫師：川普無需氧氣輔助、已開始服瑞德西韋

估40萬人次！白晝之夜、金曲獎南港登場 周邊交通看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣辦豪門盃國中足球邀請賽 8隊足球小將齊聚友誼切磋

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
豪門盃國中足球邀請賽共有8支隊伍參賽，將進行為期2天的友誼比賽。記者巫鴻瑋／攝影
豪門盃國中足球邀請賽共有8支隊伍參賽，將進行為期2天的友誼比賽。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣在地企業豪門彩色印刷公司，長期贊助台東縣豐田國中足球隊，今年適逢公司成立50周年慶，決定舉辦全台國中足球比賽，邀請8所國中足球隊切磋球技，總裁陳國政則說，贊助球隊並不是要培養球員成為運動明星，而是希望每位有潛能的孩子能發揮所長，在困境中磨練自律與毅力。

豪門盃國中足球菁英邀請賽3日上午在新竹縣第2運動場開賽，分別邀請豐田、美崙、長治、宜蘭復興、潭秀、黎明、鷺江及竹縣博愛國中等8所國中足球隊，要在2天的比賽當中互相切磋球技，也增加小球員們上場經驗。

縣長楊文科上午也出席比賽開幕典禮，他提到豪門印刷公司多年來協助提供新豐、湖口地區的國中小學中低收入學生「營養早餐」，也贊助新竹工業區老人看護中心醫療用品，而且也對學生的運動十分重視，深耕在地多年、回饋鄉里。

豪門印刷總裁陳國政則表示，這次足球邀請賽所使用的場地是世大運曾經利用過的國際標準足球場，感謝縣府的大力支援，讓邀請賽能順利舉行；同時他也表示，豪門印刷公司資助台東縣豐田國中足球隊，目的不是要培養球員將來成為足球明星，而是希望足球小將們能在困境中磨練出自律心與毅力、發揮出運動潛能。

此外，豐田國中足球隊也在今年全國中等學校足球聯賽中，取得冠軍殊榮，球員們順利以優秀的體育成績表現，保送國立花蓮高中就讀，陳國政則期許球員們將來能夠透過更好的教育，翻轉人生。

主辦單位新竹縣政府則表示，此次邀請賽經費由豪門印刷公司贊助270萬元，包含提供球員及隨同人員食衣住行，縣長楊文科則希望透過這場公益足球賽，能讓更多民眾看見小球員們的努力，同時也進而激發出新竹縣學童們的運動風氣。

豪門盃國中足球邀請賽共有8支隊伍參賽，將進行為期2天的友誼比賽。記者巫鴻瑋／攝影
豪門盃國中足球邀請賽共有8支隊伍參賽，將進行為期2天的友誼比賽。記者巫鴻瑋／攝影
8隊國中足球代表隊隊長，致贈新竹縣府感謝狀。記者巫鴻瑋／攝影
8隊國中足球代表隊隊長，致贈新竹縣府感謝狀。記者巫鴻瑋／攝影
黎明國中對上復興國中，2隊實力相當，出戰豪門盃第一場比賽。記者巫鴻瑋／攝影
黎明國中對上復興國中，2隊實力相當，出戰豪門盃第一場比賽。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣由博愛國中代表，將與另外7支國中足球隊伍切磋球技。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣由博愛國中代表，將與另外7支國中足球隊伍切磋球技。記者巫鴻瑋／攝影

足球 新竹 豐田

延伸閱讀

足球／桃捷盃氣氛熱絡 鄭文燦現身小選手又驚又喜

最美主持人白嘉莉到新竹辦畫展 展期將持續到10月18日

P聯盟／攻城獅首登主場館 校園巡迴活動新竹開跑 

新竹攻城獅引進NBA等級地板 讓球迷有絕佳的看球體驗

相關新聞

侯友宜、林智堅 設計展親切交流

新北市長侯友宜昨天由新竹市長林智堅導覽參觀台灣設計展主場館，2人大玩科技互動裝置，林智堅說，不分藍綠縣市首長他都邀請，希...

「化做千風」獻李登輝 蔡英文今晚出席黃家古厝音樂會

黃家古厝音樂會今年邁入第23年，蔡英文總統、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦今晚皆受邀出席音樂會，台南市文化局表示，主辦人...

竹縣辦豪門盃國中足球邀請賽 8隊足球小將齊聚友誼切磋

新竹縣在地企業豪門彩色印刷公司，長期贊助台東縣豐田國中足球隊，今年適逢公司成立50周年慶，決定舉辦全台國中足球比賽，邀請...

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

中秋烤肉香氣無法擋！？苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉福星村的「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝一輪明月，走出院...

後湖溪划獨木舟正夯 桃市明天辦水上音樂會

桃園市新屋區後湖溪河面平靜安全，桃園市政府海岸管理處近年引進獨木舟水上運動，免費體驗吸引大小朋友划船享受河景風光，為讓民...

不只慈湖水舞！夜間公園、小旅行 大溪愈夜愈精彩！

大溪慈湖水舞活動於中秋連假起為期半年舉辦，首日就有1萬多人次遊客造訪一睹風采。市府除於慈湖推出水舞表演，也規畫將石門水庫...

村里長大小聲／田寮圳治理 周靖凱盼做好防護

苗栗市田寮圳排水系統分洪治理工程雖可解決周邊低漥地區逢雨必淹窘境，但大規模施工嚴重影響交通，維祥里長周靖凱要求施工單位做...

銅鑼鬥魚大賽 屏東玩家遠道來

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區昨天舉辦全國鬥魚大賽，吸引各地愛好培育本土原生種蓋斑鬥魚的玩家參加，近20年來部分縣市致力復育蓋斑鬥...

會說話還會畫畫 白嘉莉竹縣辦展

資深藝人白嘉莉即日起至18日在新竹縣文化局美術館舉辦另一個春天藝術創作展，展出她40多年來的水彩、版畫、瓷器等創作，昨天...

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

桃園大廟附近博愛路一棟金園戲院大樓，前身為天鵝百貨，50年前開幕時號稱是全桃園第1家有手扶梯的百貨公司，風光一時，承載許...

地景藝術節「移動地景」表演 即日起雙連坡展區登場

2020桃園地景藝術節今天起至10月4日，每天下午時段，在雙連坡展區的碉堡公園大碉堡旁及遊憩區後方，安排10場「移動地景...

鄭文燦現身桃捷盃足球錦標賽 為小球員加油打氣

桃園市長鄭文燦今天現身第三屆桃捷盃足球錦標賽為球員加油打氣。他說，足球運動扎根是桃園推廣體育的重要方向，包括國小、國中及...

熱門新聞

機車族不是人！ 中央擬取消人行道機車格 騎士崩潰怒吼

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

重機車聚不再來！台中藍色公路科技執法 數字會說話

女房東昔拿5千元助窮學生完成學業 作家李展平尋訪恩人

終於不用再繞道！台74松竹西行、潭子東行匝道通了

太便宜了！嘉市人文旅店單人雅房1晚300元 讓議員驚呼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。