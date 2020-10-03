秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

中秋烤肉香氣無法擋！？苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉福星村的「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝一輪明月，走出院子到門口的產業道路上取景，沒想到發現4隻山豬現身路上，似乎出來覓食，她把照片PO到臉書，當地算是淺山又有景觀咖啡民宿，竟有野豬「逼近」人群覓食，朋友都覺得有趣，有人說「牠們不怕坐上烤肉架ㄟ」，也有人說「期望這個快樂家族能避開獵人」，適逢中秋烤肉時刻，山豬出沒成了話題。

澳洲最近有一家人舉辦戶外烤肉趴時，突然遭到一群巨大的椰子蟹團團包圍，數量多達52隻，罕見場景讓人吃驚，此事上了國際新聞，媒體報導說不知是不是烤肉香味無法擋，連稀有蟹類都忍不住群聚聞香。

曾雪花說，中秋節晚間到公館「柿之鄉」與朋友相聚烤肉，因明月皎潔，她因此從烤肉的前院起身到外面的產業道路取景，當時有輛車子經過，卻停了下來，原來是停下來看山豬，當時共有大小4隻山豬出現，看起來是一家人外出覓食，有隻大的還大搖大擺走過馬路，隨後一家進入路邊的樹林裡，因路口有路燈照得很清楚，她趕緊拍了下來。

事後有朋友留言問「 是豢養的山猪還是野豬？最兇野的就是野豬，還不避遠些？危險吶」，還有朋友打趣說「中秋烤山豬，香啊」、「這些山豬要是能在烤肉架上的話，也是很應景的畫面喔」。

曾雪花說，當時只是好奇看見山豬，根本忘了是不是有危險，而且她離山豬還有一小段距離，也沒有想「抓」牠們的念頭，應該不會遭攻擊。

曾雪花平常喜愛登山，以往在山區見過獼猴、山羌、藍腹鷳等野生動物，晚間在有人家居住的附近發現山豬出沒還是第一次，她說朋友家附近有個乾涸的小水池，以前就曾有隻小山豬受困，被朋友給救了起來。