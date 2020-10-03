快訊

白宮總統醫師：川普無需氧氣輔助、已開始服瑞德西韋

估40萬人次！白晝之夜、金曲獎南港登場 周邊交通看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝明月，走出院子到門口的產業道路上取景。圖／曾雪花提供
苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝明月，走出院子到門口的產業道路上取景。圖／曾雪花提供

中秋烤肉香氣無法擋！？苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉福星村的「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝一輪明月，走出院子到門口的產業道路上取景，沒想到發現4隻山豬現身路上，似乎出來覓食，她把照片PO到臉書，當地算是淺山又有景觀咖啡民宿，竟有野豬「逼近」人群覓食，朋友都覺得有趣，有人說「牠們不怕坐上烤肉架ㄟ」，也有人說「期望這個快樂家族能避開獵人」，適逢中秋烤肉時刻，山豬出沒成了話題。

澳洲最近有一家人舉辦戶外烤肉趴時，突然遭到一群巨大的椰子蟹團團包圍，數量多達52隻，罕見場景讓人吃驚，此事上了國際新聞，媒體報導說不知是不是烤肉香味無法擋，連稀有蟹類都忍不住群聚聞香。

曾雪花說，中秋節晚間到公館「柿之鄉」與朋友相聚烤肉，因明月皎潔，她因此從烤肉的前院起身到外面的產業道路取景，當時有輛車子經過，卻停了下來，原來是停下來看山豬，當時共有大小4隻山豬出現，看起來是一家人外出覓食，有隻大的還大搖大擺走過馬路，隨後一家進入路邊的樹林裡，因路口有路燈照得很清楚，她趕緊拍了下來。

事後有朋友留言問「 是豢養的山猪還是野豬？最兇野的就是野豬，還不避遠些？危險吶」，還有朋友打趣說「中秋烤山豬，香啊」、「這些山豬要是能在烤肉架上的話，也是很應景的畫面喔」。

曾雪花說，當時只是好奇看見山豬，根本忘了是不是有危險，而且她離山豬還有一小段距離，也沒有想「抓」牠們的念頭，應該不會遭攻擊。

曾雪花平常喜愛登山，以往在山區見過獼猴、山羌、藍腹鷳等野生動物，晚間在有人家居住的附近發現山豬出沒還是第一次，她說朋友家附近有個乾涸的小水池，以前就曾有隻小山豬受困，被朋友給救了起來。

中秋烤肉碰上山豬來湊熱鬧，可以抓來宰殺加菜嗎？苗栗縣政府農業處自然生態保育科表示，依野生動物保育法規定，山豬是野生動物，不可以隨意獵捕或宰殺，但如果侵入農園造成破壞，可在農園範圍內採取因應措施，至於原住民因傳統文化、祭儀有獵捕宰殺必要時，可依規定提出申請，先前縣內的原住民因祭典需求，就曾提出申請，獵捕的種類不包括保育類野生動物。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝明月，走出院子到門口的產業道路上取景，沒想到發現4隻山豬現身逛大街。圖／曾雪花提供
苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝明月，走出院子到門口的產業道路上取景，沒想到發現4隻山豬現身逛大街。圖／曾雪花提供
苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝明月，走出院子到門口的產業道路上取景，沒想到發現4隻山豬現身。圖／曾雪花提供
苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝明月，走出院子到門口的產業道路上取景，沒想到發現4隻山豬現身。圖／曾雪花提供

烤肉 中秋節 原住民

延伸閱讀

中秋烤肉缺工具 他加工製作特製烤架：面積大又防風

嘉義烤肉食材帶殼蚵仔 與蚵仔共生豆蟹、蚵鏡讓人驚喜

黑熊悲吼／減少誤捕 試辦精準式陷阱

「在南部都騎山豬？」 大學南北論戰為何吵不膩

相關新聞

侯友宜、林智堅 設計展親切交流

新北市長侯友宜昨天由新竹市長林智堅導覽參觀台灣設計展主場館，2人大玩科技互動裝置，林智堅說，不分藍綠縣市首長他都邀請，希...

「化做千風」獻李登輝 蔡英文今晚出席黃家古厝音樂會

黃家古厝音樂會今年邁入第23年，蔡英文總統、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦今晚皆受邀出席音樂會，台南市文化局表示，主辦人...

竹縣辦豪門盃國中足球邀請賽 8隊足球小將齊聚友誼切磋

新竹縣在地企業豪門彩色印刷公司，長期贊助台東縣豐田國中足球隊，今年適逢公司成立50周年慶，決定舉辦全台國中足球比賽，邀請...

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

中秋烤肉香氣無法擋！？苗栗縣選委會副總幹事曾雪花中秋節晚間到公館鄉福星村的「柿之鄉」與友人烤肉，因想拍攝一輪明月，走出院...

後湖溪划獨木舟正夯 桃市明天辦水上音樂會

桃園市新屋區後湖溪河面平靜安全，桃園市政府海岸管理處近年引進獨木舟水上運動，免費體驗吸引大小朋友划船享受河景風光，為讓民...

不只慈湖水舞！夜間公園、小旅行 大溪愈夜愈精彩！

大溪慈湖水舞活動於中秋連假起為期半年舉辦，首日就有1萬多人次遊客造訪一睹風采。市府除於慈湖推出水舞表演，也規畫將石門水庫...

村里長大小聲／田寮圳治理 周靖凱盼做好防護

苗栗市田寮圳排水系統分洪治理工程雖可解決周邊低漥地區逢雨必淹窘境，但大規模施工嚴重影響交通，維祥里長周靖凱要求施工單位做...

銅鑼鬥魚大賽 屏東玩家遠道來

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區昨天舉辦全國鬥魚大賽，吸引各地愛好培育本土原生種蓋斑鬥魚的玩家參加，近20年來部分縣市致力復育蓋斑鬥...

會說話還會畫畫 白嘉莉竹縣辦展

資深藝人白嘉莉即日起至18日在新竹縣文化局美術館舉辦另一個春天藝術創作展，展出她40多年來的水彩、版畫、瓷器等創作，昨天...

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

桃園大廟附近博愛路一棟金園戲院大樓，前身為天鵝百貨，50年前開幕時號稱是全桃園第1家有手扶梯的百貨公司，風光一時，承載許...

地景藝術節「移動地景」表演 即日起雙連坡展區登場

2020桃園地景藝術節今天起至10月4日，每天下午時段，在雙連坡展區的碉堡公園大碉堡旁及遊憩區後方，安排10場「移動地景...

鄭文燦現身桃捷盃足球錦標賽 為小球員加油打氣

桃園市長鄭文燦今天現身第三屆桃捷盃足球錦標賽為球員加油打氣。他說，足球運動扎根是桃園推廣體育的重要方向，包括國小、國中及...

熱門新聞

機車族不是人！ 中央擬取消人行道機車格 騎士崩潰怒吼

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

重機車聚不再來！台中藍色公路科技執法 數字會說話

女房東昔拿5千元助窮學生完成學業 作家李展平尋訪恩人

終於不用再繞道！台74松竹西行、潭子東行匝道通了

太便宜了！嘉市人文旅店單人雅房1晚300元 讓議員驚呼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。