後湖溪划獨木舟正夯 桃市明天辦水上音樂會

桃園市新屋區後湖溪河面平靜安全，桃園市政府海岸管理處近年引進獨木舟水上運動，免費體驗吸引大小朋友划船享受河景風光，為讓民眾歡度中秋連假最後1天，明天下午將在永安漁港北岸的後湖溪舉辦獨木舟趣味競賽，晚上6點接力舉行水上音樂會，歡迎大家相約親朋好友共遊後湖溪，來玩水上投籃再聽場音樂會，共度中秋佳節。

市府海管處指出，永安漁港北岸的後湖溪饒富自然生態，絲毫不遜於台南的四草濕地，為讓更多民眾親近後湖溪，明天將首度舉行水上音樂會，特別邀請「桃青之星」等新生代年輕歌手站上竹筏開唱，不僅支持青年展現才藝，也增添河岸文藝風情。

獨木舟趣味競賽明天下午3點登場，水上音樂會則在晚上6點接力舉行，市府海管處指出，未來也將把握端午節、情人節等重要節日規畫系列主題活動，也將與新屋當地社區合作推出深度旅遊套裝或生態輕旅行，拚地方產業發展，也希望城鄉能永續發展。