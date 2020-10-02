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桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了
桃園大廟附近博愛路一棟金園戲院大樓，前身為天鵝百貨，50年前開幕時號稱是全桃園第1家有手扶梯的百貨公司，風光一時，承載許多三、四、五年級生的年輕回憶，由於夜市搬遷、商圈轉移逐漸沒落，金園戲院也早在SARS時期停業，大樓易主於近日拆遷夷為平地，未來將打造住商混合大樓，讓不少老桃園人看了直呼「好可惜！」
桃園市博愛特區文創商業發展協會理事長張得均說，天鵝百貨1971年開幕時，不僅號稱是第1家有手扶梯的百貨公司，還找來當紅的楊麗花、劉家昌剪綵，好不風光，後來大樓內加戲院後改名金園百貨，地下1樓有牛排館餐廳，6、7樓有遊戲場，相當熱鬧。
張得均說，博愛特區是當年桃園商業最密集的地帶，金園戲院大樓更是其中指標建物，不少人吃喝玩樂都來這報到，但商圈轉移後逐漸沒落，大樓這幾年只剩1樓幾家小吃店營業，但隨著拆遷消息確定，知名的健民潤餅、美香小吃店今年初也相繼搬走。
金園戲院大樓走過近半世紀後拆除，綠白相間的大樓外觀只能追憶，張得均也惋惜，大樓內的金園戲院雖停業十幾年，但內部仍保存傳統戲院樣貌，除了挑高觀影空間，放映機與膠片都還在，過去市府有意活化，但無奈大樓共同持有人多，不乏散居國外者，最後仍決定出售，協會與地方文史工作者也趕在拆除前入內拍攝記錄珍貴景貌。
地方臉書社團「桃園爆報」也PO出金園戲院大樓拆除消息，感嘆「可惜！如果能保留建築樣貌內外翻新，不知有多好，桃園文化記憶更能保留下去」，不少網友也紛紛留言分享昔日到大樓看二輪電影、吃小吃的回憶，熱鬧一時，可惜現在回不去了。
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