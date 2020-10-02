地景藝術節「移動地景」表演 即日起雙連坡展區登場

2020桃園地景藝術節今天起至10月4日，每天下午時段，在雙連坡展區的碉堡公園大碉堡旁及遊憩區後方，安排10場「移動地景」系列表演節目，以深入在地的戶外旅遊，邀請大家賞月、品藝術、玩地景，體驗桃園多元的人文樣貌。

包括「爵士搖擺派對」及「藝料之外」兩大主題節目，用音樂舞蹈打造多重感官的「爵士搖擺派對」，邀請備受國內外樂壇肯定的「徐崇育 & Soy La Ley 古巴爵士樂團」及全臺知名搖擺舞品牌「Swing Taiwan」演出。民眾可以穿上復古的衣著，一起回到20年代的社交場，隨著熱情奔放的爵士節拍，隨興搖擺身體，享受輕鬆愉快的秋日時光。

「藝料之外」則邀請臺灣街頭藝人溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶、街頭藝術家徐開炫（Mario）、魏亞民、周子益，結合馬戲、雜技、音樂及戲劇等元素，帶來最具實驗性、最令人意想不到的方式演出。用精湛的技藝、逗趣的劇情，讓大朋友、小朋友一起度過歡樂的假期。

10場「移動地景」，將透過原創音樂及街頭藝人表演，讓市民感受生態及藝術魅力，讓藝術更貼近環境與常民生活，「讓美好的事 在桃園發生」。

更多活動詳情，歡迎至2020桃園地景藝術節官方網站：http://taoyuanlandart.com.tw

「2020桃園地景藝術節」官方Facebook：https://www.facebook.com/TaoyuanLandArt/

官方Instagram：https://www.instagram.com/2020taoyuanlandart/?hl=zh-tw