鄭文燦現身桃捷盃足球錦標賽　為小球員加油打氣

桃園市長鄭文燦今天現身第三屆桃捷盃足球錦標賽為球員加油打氣。他說，足球運動扎根是桃園推廣體育的重要方向，包括國小、國中及高中等各級學校，目前少年足球及青少年足球隊伍非常多。

桃園捷運公司為了推廣足球風氣，今年舉辦第三屆桃捷盃足球錦標賽，許多來自北北桃的小球員們齊聚一堂，共有70幾隊報名參加5人制足球賽，今日特地前來為球員們加油打氣，期許所有足球小將賣力演出，全力以赴爭取榮耀。

鄭文燦也提到，足球運動需要耐力跟技巧，更重要的是團隊精神。目前台灣的足球風氣正在大幅提高，家長們也非常支持認同。近年來桃捷盃已成為5人制足球賽的重要比賽，市府也正積極進行足球運動的扎根教育。除了5人制足球賽以外，未來也可在百貨公司、購物中心或學校等場地舉辦幼兒足球錦標賽，讓桃園的足球運動能夠更加盛行。