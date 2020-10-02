慈湖水舞未帶動大溪老街人潮　店家：多是在地民眾嘗鮮

中秋連假第二天，桃園大溪老街今天約有1萬7千人造訪，人數與平常假日差不多，儘管慈湖水舞活動昨天首日舉行，卻沒有帶動老街人潮。桃園市風管處長廖育儀表示，活動頭兩日舉行「水岸經典演唱會」暖場，之後可望帶動大溪老街觀光人潮。

有攤販表示，今年中秋節連假天氣比去年好，遊客人數卻沒有明顯增加。木藝館的黃老闆說，水舞活動昨晚首日舉辦，慈湖湧入人潮，但很可能多是搶先得知活動消息的在地居民先嘗鮮，欲藉由水舞活動帶動大溪老街觀光，可能還需要時間及政府多加宣傳；他也說，在台日商人數僅次於美國，桃市府日前於大溪老街推動日語導覽頗有成效，在台日本人紛紛造訪老街觀光，許多店家都很有感。

廖育儀表示，四天連假民眾習慣往遠中南部跑，因此大溪老街遊客數反而比平常假日少，另外，他指出，拉拉山、小烏來是桃園市休假遊客觀光的熱門景點，以往遊客玩完就走，市府於慈湖舉辦水舞活動，希望延長遊客在大溪的停留時間，讓遊客「別急著回家」，在大溪老街用餐，看完水舞再走。

廖育儀說，慈湖水舞昨天首日舉辦，當晚慈湖就湧入1萬多人，今天預計會有更多遊客，活動為期半年，頭兩日舉行「水岸經典演唱會」只是暖場，之後可望帶動大溪老街觀光人潮。