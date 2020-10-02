新竹巨城百貨辦捐血活動 成功募得1068袋熱血補血庫

每年7到9月是捐血淡季，進而影響入冬醫療用血需求，新竹遠東巨城購物中心響應「捐血一袋，救人一命」，連續發起的大型捐血活動獲得民眾熱烈回響，今天出動5輛捐血車呼籲民眾挽袖捐血，成功募得1068袋熱血。

新竹遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城開幕至今已辦570場公益相關活動，逾250個團體受惠，同時善用寬闊場地及宣傳力號召，以不同類型的公益活動凝聚包容與關懷，今天的捐血活動依然保持全新竹地區單日最高捐血量紀錄，更是展現社會各界共融的時刻。

國際扶輪3501地區年度總監吳得坤則說，今年的扶輪口號「即時行善，活出價值，以快樂向希望與夢想前進。」，扶輪社向來以公益服務為宗旨，透過與巨城每年合辦大型捐血活動把大家的愛心匯聚在一起，一同為需要的人點燃溫暖。

巨城善用強大的Facebook粉絲專頁發文及APP主動推播訊息，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享，此次活動捐血1袋可獲得威秀電影票1張或巨城購物抵用券1份，吸引許多熱心民眾捲起袖子做公益，原訂上午9點開始的捐血活動，不到8點即出現排隊人潮，不少民眾直言平時已有捐血習慣，但還是期待巨城與扶輪社共同舉辦的大型捐血活動，與將近千位熱血人一起排隊響應。