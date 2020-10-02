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影／86歲鬥魚達人巫先妹 攜妹出征再獲佳績
苗栗縣銅鑼鄉九湖社區發展協會今天舉辦「鬥魚節」全國蓋斑鬥魚大賽，來自三義鄉的八旬姊妹花巫先妹、巫東妹，近年來「無役不與」，不但是最高齡的參賽者，且屢獲佳績，展現高超的蓋斑鬥魚飼養技巧。
86歲的巫先妹約在20年前開始養蓋斑鬥魚，她說當初是丈夫帶了7尾鬥魚回家，但老公自己沒興趣養，她的個性特別好奇，喜歡新奇的事物，於是由她試著養養看，第一年沒成功，未能繁殖出小鬥魚，她請教別人才知道水缸裡要放些水草，後來果然成功培育出一代代的鬥魚。
巫先妹多年前在銅鑼郷公所辦的全國鬥魚大賽就曾技壓群雄，勇奪冠軍，近年來鬥魚比賽改由九湖社區接手舉辦，她每年都帶著妹妹巫東妹一起來參賽，今年她倆帶了3尾鬥魚參加「選大選長組」比賽，結果分獲第2、第5名，獲得亞軍的蓋斑鬥魚長12.1公分 ，僅比冠軍12.4公分短了0.3公分。
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