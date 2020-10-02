影／全國鬥魚賽玩家齊聚 屏東楊沛龍12.4公分大魚奪冠

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區今天舉辦「鬥魚節」全國鬥魚大賽，吸引各地愛好培育本土原生種蓋斑鬥魚的玩家前來；近20年來有些縣市致力復育蓋斑鬥魚，鬥魚除了色彩鮮豔可做觀賞魚，成魚1天就可吃掉600隻孑孓，堪稱是消滅病媒蚊的一大利器，前幾年還因此出現水族館供貨「吃緊」的現象。

銅鑼鄉公所20多年前就致力復育蓋斑鬥魚，並舉辦多年全國鬥魚大賽，但後來停辦，九湖社區自栩是蓋斑鬥魚的原鄉，4年前開始接手舉辦鬥魚賽，迄今連辦第5屆；今天的鬥魚比賽，有的參賽者還遠從屏東來比賽。

九湖社區鬥魚賽分為選美、選大選長、幼魚活力共3組，選美比賽要挑雌、雄各1尾參賽，幼魚活力組必須是今年生的幼魚，10尾一組參賽，上午參賽者到場繳交比賽魚箱後，個個引頸期盼比賽評分結果；下午成績出爐，選美組前3名分別是吳意貞、林德豪、吳家妘，活力組前3名依序為莊淑惠、邱華炳、吳坶運，選大選長組，屏東來的楊沛龍以12.4公分長的大魚摘冠，2、3名分別是巫東妹、李旻璇。

九湖社區理事長張天福表示，蓋斑鬥魚一天就可吃掉數百隻孑孓，能防止病媒蚊孳生，復育鬥魚具有環保、生態保育意義，村內還闢有復育池，致力打造九湖成鬥魚之鄉。