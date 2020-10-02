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影／全國鬥魚賽玩家齊聚 屏東楊沛龍12.4公分大魚奪冠

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉九湖社區今天舉辦「鬥魚節」全國鬥魚大賽，吸引各地愛好培育本土原生種蓋斑鬥魚的玩家前來。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉九湖社區今天舉辦「鬥魚節」全國鬥魚大賽，吸引各地愛好培育本土原生種蓋斑鬥魚的玩家前來。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區今天舉辦「鬥魚節」全國鬥魚大賽，吸引各地愛好培育本土原生種蓋斑鬥魚的玩家前來；近20年來有些縣市致力復育蓋斑鬥魚，鬥魚除了色彩鮮豔可做觀賞魚，成魚1天就可吃掉600隻孑孓，堪稱是消滅病媒蚊的一大利器，前幾年還因此出現水族館供貨「吃緊」的現象。

銅鑼鄉公所20多年前就致力復育蓋斑鬥魚，並舉辦多年全國鬥魚大賽，但後來停辦，九湖社區自栩是蓋斑鬥魚的原鄉，4年前開始接手舉辦鬥魚賽，迄今連辦第5屆；今天的鬥魚比賽，有的參賽者還遠從屏東來比賽。

九湖社區鬥魚賽分為選美、選大選長、幼魚活力共3組，選美比賽要挑雌、雄各1尾參賽，幼魚活力組必須是今年生的幼魚，10尾一組參賽，上午參賽者到場繳交比賽魚箱後，個個引頸期盼比賽評分結果；下午成績出爐，選美組前3名分別是吳意貞、林德豪、吳家妘，活力組前3名依序為莊淑惠、邱華炳、吳坶運，選大選長組，屏東來的楊沛龍以12.4公分長的大魚摘冠，2、3名分別是巫東妹、李旻璇。

九湖社區理事長張天福表示，蓋斑鬥魚一天就可吃掉數百隻孑孓，能防止病媒蚊孳生，復育鬥魚具有環保、生態保育意義，村內還闢有復育池，致力打造九湖成鬥魚之鄉。

苗栗縣長徐耀昌、銅鑼鄉長謝昌年及地方人士多人上午都到場為參賽者加油打氣，縣議員黃芳椿20多年前鄉長任內就致力復育蓋斑鬥魚，也到場分享他自幼養魚的經驗和秘訣。

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區今天舉辦「鬥魚節」全國鬥魚大賽，分為選美 、幼魚活力、選大選長共3組競賽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉九湖社區今天舉辦「鬥魚節」全國鬥魚大賽，分為選美 、幼魚活力、選大選長共3組競賽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、銅鑼鄉長謝昌年及地方人士多人上午都到鬥魚賽會場為參賽者加油打氣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、銅鑼鄉長謝昌年及地方人士多人上午都到鬥魚賽會場為參賽者加油打氣。記者胡蓬生／攝影

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