舊手機回收開始了 繳舊機有機會抽中新機

響應環保抽新手機的機會又來囉！苗栗縣環保局指出，環保署為促進資源循環，鼓勵回收舊手機，訂每年10月為手機回收月，去年首次舉辦活動，民眾反應熱烈，共回收2萬3241支手機，約可回收1公斤黃金及6公斤白銀，價值高達190萬元；今年環保署繼續推出這項回收抽新機活動，民眾繳交舊手機，有機會抽中iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新型手機。

苗栗縣環保局提醒民眾，回收手機時請先採取3步驟「檢」、「刪」、「排」，第1步「檢」是定期檢視家中壞掉或不再使用的手機；第2步「刪」是回收手機前自行先刪除個資，避免個資外洩，同時將手機設回原廠設定，或至各品牌手機官網、門市查詢刪除個資方式；第3步「排」是將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市等回收管道。

苗栗縣環保局廢棄物管理科表示，手機回收月活動10月起展開，請大家快檢視抽屜裡是否還放著用不到的舊手機，10月活動期間可至環保局3樓廢棄物管理科辦理舊手機回收，就可兌換摸彩券，活動諮詢專線037-558558分機329，上網登錄後，環保署將於11月中旬抽出9名幸運得主，每人限1次抽獎機會，活動詳情可上環保署生活廢棄物質管理資訊系統https://hwms.epa.gov.tw/查詢。

環保署今年也邀請蘋果、三星及華碩等業者提供優惠活動響應10月手機回收月，業者將提供舊機折抵換新機、回收手機換贈禮品或禮金卡等優惠；民眾可至蘋果、三星及華碩的品牌據點，詳細優惠活動辦法請至各品牌官網查詢。