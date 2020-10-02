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慈湖娜香美術館 江浙風咖啡廳、文創小物飄濃濃古風
大溪慈湖水舞昨天起開幕至明年3月底，為期半年演出。期間慈湖遊客中心南北廂房的「娜香美術館」配合延長營業時間，平日至晚上8點，假日至晚上9點。慈湖遊客中日前因履約爭議，營運停擺3年多，經整修後今年初以「美術館」的形式重新開張，打造具「上海江浙風格」的咖啡廳，並販售具二戰風格的文創小物及在地嚴選食品。
慈湖遊客中心位於慈湖停車場旁，過去為慈湖周邊警戒室，分為北、中、南廂房。桃園市風管處長廖育儀表示，慈湖遊客中心中南、北廂房委外經營，業者重新翻修，將提供咖啡、簡餐的北廂房，以骨董家具、藝術品，重現當年的古色古香，遊客可以坐在早期常被台灣民眾作為嫁妝的「孔雀椅」，或歐洲古典騎士椅上，享用下午茶。業者也預計推出牛肉麵、中式簡餐等館內特色餐點。
南廂房為紀念品館，有販售與蔣夫人同款的帽子、歷史書籍、復刻版青天白日勳章、T恤等二戰風格的文創商品，及豆腐乳、迪化街青草茶等在地嚴選食品；中廂房則展示北伐、抗戰等歷史文物。
廖育儀表示，慈湖遊客中心原開放時間為早上9點至下午5點，配合水舞活動至明年3月底，延長開館時間，之後將視觀光效益，或未來可能配合大溪夜間活動，持續延長開館。
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