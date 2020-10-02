比黑面琵鷺還少 珍稀唐白鷺過境許厝港一次紀錄到23隻

全球僅剩3000多隻，數量比黑面琵鷺還少的二級保育類動物「唐白鷺」近期過境台灣，昨天中秋節傍晚有人在桃園大園區許厝港國家級重要濕地一次紀錄高達23隻，繼去年17隻後再創新高，很可能破了當地紀錄，成群和小白鷺混居出海口，賞鳥民眾樂見許厝港環境持續改善，期待水鳥再回來。

相對黑面琵鷺已有大量調查資料，唐白鷺現存數量稀少，相關追蹤、保育文獻不多，而許厝港每年定期都有遷移紀錄，除了是當地特色外，5月、10月過境期吸引許多賞鳥人士前來一睹風采。唐白鷺辨識重點是後腦整搓飾羽、淡藍色眼先、黃嘴，以及像穿黃襪子的腳，體型比小白鷺粗壯。

開南大學觀光與餐飲旅館學系助理教授劉良力賞鳥資歷超過30年，長期關注生態教育、生態旅遊議題，他昨下午到許厝港觀察時，在濕地岸邊發現整群近60隻的小白鷺，直到傍晚5點19分一群飛走後，剩下幾隻遠看好像「怪怪的」，用長焦鏡頭一拍才發現都是唐白鷺。

他說，仔細數過一共記錄到23隻，因唐白鷺習慣和小白鷺混居，外觀又非常相似，認為數量可能更多，這批過境短暫停留後可能會繼續南遷，而全台從北淡水河口到花東、金門都曾見過，許厝港則是近30年來穩定出現，周圍新街溪、埔心溪也都有紀錄，但一次看到這麼大的數量還是頭一遭。

劉也說，近期桃園市府收回原佔用許厝港濕地旁的漁塭，回填多達22公頃土地，逐步改善自然環境，他肯定市府用心與魄力，不過同時也發現，東北季風來臨時周圍遮蔽物不夠多，水鳥因強風吹襲得飛離躲藏。