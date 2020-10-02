快訊

7旬包租婆擁饒河夜市房地產 逆子求過戶不成痛毆母親

箱屍凶嫌陳同佳本月來台投案？刑事局：未接獲港方訊息

比黑面琵鷺還少 珍稀唐白鷺過境許厝港一次紀錄到23隻

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
許厝港國家級重要濕地。記者曾健祐／攝影
許厝港國家級重要濕地。記者曾健祐／攝影

全球僅剩3000多隻，數量比黑面琵鷺還少的二級保育類動物「唐白鷺」近期過境台灣，昨天中秋節傍晚有人在桃園大園區許厝港國家級重要濕地一次紀錄高達23隻，繼去年17隻後再創新高，很可能破了當地紀錄，成群和小白鷺混居出海口，賞鳥民眾樂見許厝港環境持續改善，期待水鳥再回來。

相對黑面琵鷺已有大量調查資料，唐白鷺現存數量稀少，相關追蹤、保育文獻不多，而許厝港每年定期都有遷移紀錄，除了是當地特色外，5月、10月過境期吸引許多賞鳥人士前來一睹風采。唐白鷺辨識重點是後腦整搓飾羽、淡藍色眼先、黃嘴，以及像穿黃襪子的腳，體型比小白鷺粗壯。

開南大學觀光與餐飲旅館學系助理教授劉良力賞鳥資歷超過30年，長期關注生態教育、生態旅遊議題，他昨下午到許厝港觀察時，在濕地岸邊發現整群近60隻的小白鷺，直到傍晚5點19分一群飛走後，剩下幾隻遠看好像「怪怪的」，用長焦鏡頭一拍才發現都是唐白鷺。

他說，仔細數過一共記錄到23隻，因唐白鷺習慣和小白鷺混居，外觀又非常相似，認為數量可能更多，這批過境短暫停留後可能會繼續南遷，而全台從北淡水河口到花東、金門都曾見過，許厝港則是近30年來穩定出現，周圍新街溪、埔心溪也都有紀錄，但一次看到這麼大的數量還是頭一遭。

劉也說，近期桃園市府收回原佔用許厝港濕地旁的漁塭，回填多達22公頃土地，逐步改善自然環境，他肯定市府用心與魄力，不過同時也發現，東北季風來臨時周圍遮蔽物不夠多，水鳥因強風吹襲得飛離躲藏。

劉也建議，若能參考嘉義鰲鼓濕地、台南三寮灣有淺水區，讓一些像是翻石鷸、黃足鷸、三趾濱鷸、蒙古鴴及鐵嘴鴴等，這類體型小、腿短的水鳥有適合的棲地，再和當地團體、鳥會合作生態教育，期待許厝港有更長遠、精緻的規畫。

許厝港昨天記錄到23隻唐白鷺，數量是歷年來最高。圖／劉良力提供
許厝港昨天記錄到23隻唐白鷺，數量是歷年來最高。圖／劉良力提供
唐白鷺辨識重點是後腦整搓飾羽、淡藍色眼先、黃嘴，以及像穿黃襪子的腳，體型比小白鷺粗壯。圖／劉良力提供
唐白鷺辨識重點是後腦整搓飾羽、淡藍色眼先、黃嘴，以及像穿黃襪子的腳，體型比小白鷺粗壯。圖／劉良力提供
去年10月5日大園埔心濱海記錄到17隻唐白鷺。圖／劉良力提供
去年10月5日大園埔心濱海記錄到17隻唐白鷺。圖／劉良力提供

鰲鼓濕地 賞鳥 黑面琵鷺

延伸閱讀

罕見新鳥種白喉林鶯 澎湖花嶼島過境現蹤

黑面琵鷺先鋒部隊已到 秋節到高雄永安賞鳥正當時

剛出道拿下賞鳥記錄賽冠軍 她讀大學追夢愛上生態旅遊

絕美西濱海岸拍起來！7個IG打卡「彰化熱門景點」一次全覽

相關新聞

比黑面琵鷺還少 珍稀唐白鷺過境許厝港一次紀錄到23隻

全球僅剩3000多隻，數量比黑面琵鷺還少的二級保育類動物「唐白鷺」近期過境台灣，昨天中秋節傍晚有人在桃園大園區許厝港國家...

提升流感、肺炎防護力 新竹縣東元醫院推雙疫苗施打

天氣轉涼逐漸進入流感發生季節，公費流感疫苗將在5日開始施打，尤其更有專家呼籲民眾一定要接種，避免流感症狀與新冠肺炎症狀混...

最美主持人白嘉莉到新竹辦畫展 展期將持續到10月18日

知名歌手、主持人白嘉莉在遠嫁印尼後淡出演藝圈，近年才返台定居，而近日因白嘉莉將在新竹縣文化局美術館舉辦個人特展，展出白嘉...

影／愛轉來平權遊行 前進「一級戰區」苗栗市中心

苗栗愛轉來協會今天中午在苗栗縣政府前廣場舉辦第2屆苗栗愛轉來平權遊行，吸引各地支持者及社團前來設攤，立委王婉諭、前立委尤...

三峽登革熱群聚桃園4人染疫 衛生局加強山區孳清防治

桃園市桃園區長安里本土登革熱群聚事件雖暫歇，但近來鄰近的新北市三峽區五寮尖山菜園群聚持續擴大，累計25人染疫就有4人家住...

苗栗縣第1座200公尺標準滑輪溜冰場 在貓裏喵親子公園

苗栗縣政府規畫在縣內設置一座滑輪溜冰場，經向中央爭取經費，最近獲教育部體育署同意補助2670萬元，縣府將自籌330萬元，...

侯友宜參訪台灣設計展 與林智堅互動零距離

2020台灣設計展展期第2日，新北市長侯友宜受新竹市長林智堅之邀特地南下參訪，2人在場館內大玩科技互動裝置，侯友宜還問到...

入夜後更美！Xpark推出夜間雙人套票　送企鵝拉花拿鐵

Xpark水族館自今年暑假在青埔開幕以來，成為北台灣最火紅的旅遊景點，日前開放現場購票掀起一波討論後，10月1日起開賣限...

探索捷運機廠輕旅行秒殺 桃捷加開場次5日報名

桃園捷運公司今年推出「跟著桃捷一起去旅行」輕旅行活動頗受好評，第4波全新企畫邀民眾探索捷運機廠神秘面紗，9月場次2梯次秒...

龜山大坪頂居民有福了 158、159環狀線公車試辦上路

桃園市龜山區大坪頂地區以長庚醫院為中心，轄內涵蓋長庚醫院院區、機場捷運A8長庚醫院站、林口工三工業區、華亞科技園區等人潮...

台南的迦南美地 賴清德中秋連假與哈赫納爾森林同行

新竹司馬庫斯有美麗的巨木群森林，台南高度開發的鬧區中也有一處神秘的哈赫納爾森林，竹溪從中潺潺而過，同為大自然的美地。日前...

吳東進行善 新竹州圖睽違36年再次開館

睽違36年，市定古蹟新竹州圖書館(簡稱州圖)透過公私協力昨(1)日重新對外開放，新竹市長林智堅、文化部長李永得、新光人壽...

熱門新聞

大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

台南老店永合香餅舖驚傳將熄燈 70年始終堅持傳統味

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

獨／好消息誤陷山豬吊台灣黑熊醒了 會站立喝入大量水

高雄3景點 到年底免費入園

汰換二行程機車6都第一 桃園決查報道路廢棄機車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。