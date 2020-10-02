提升流感、肺炎防護力 新竹縣東元醫院推雙疫苗施打

天氣轉涼逐漸進入流感發生季節，公費流感疫苗將在5日開始施打，尤其更有專家呼籲民眾一定要接種，避免流感症狀與新冠肺炎症狀混淆導致診斷誤判，東元醫院則推出施打流感疫苗者，不論公費自費，加打13價肺炎鏈球菌疫苗者，一律免加收掛號費及診察費的活動，希望提升民眾施打疫苗意願。

東元綜合醫院感染科主任林玉春表示，今年公費流感疫苗預估施打情況將會相當踴躍，主要是因爲為新冠肺炎與流感症狀類似，常常難以區分，造成臨床上判斷的困難，因此病患常需要被隔離篩檢；此外，研究也發現，施打流感疫苗不但減少流感威脅，也降低已罹患新冠肺炎患者的重症與死亡率。

林玉春提醒，接種流感疫苗，不僅可保護自己，更可保護周遭親朋好友，特別是比較不會傳染給免疫力低下的家人，增加重症的風險，即使自己施打後還是不幸得到流感，通常感染後的症狀會比較輕，復原速度也會快些。

他同時說明，肺炎鏈球菌是流感及新冠肺炎併發重症的主要病原菌，研究發現45歲以上的新冠肺炎確診者，有6成也合併感染肺炎鏈球菌，而肺炎鏈球菌也是導致流感併發細菌性肺炎的主要病原菌之一，因此呼籲同時接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗。

東元綜合醫院表示，自10月5日起，醫院開始「左流右肺，護肺防武肺」疫苗接種活動，凡施打流感疫苗者，不論公費自費，加打13價肺炎鏈球菌疫苗者，一律免加收掛號費及診察費，名額有限。