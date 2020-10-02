最美主持人白嘉莉到新竹辦畫展 展期將持續到10月18日
知名歌手、主持人白嘉莉在遠嫁印尼後淡出演藝圈，近年才返台定居，而近日因白嘉莉將在新竹縣文化局美術館舉辦個人特展，展出白嘉莉自行創作的畫作與瓷器，今天下午舉行開幕前記者會，吸引大批粉絲前來一覽偶像風采，縣長楊文科及多位縣議員都到場祝賀展出順利。
縣長楊文科說，過去許多五、六年級生很多都是白嘉莉的忠實粉絲，無論是他主持的節目，如「群星會」，或是參與幾部電影的演出，都讓觀眾印象深刻，甚至白嘉莉也出過專輯，歌喉也非常令人難忘。
楊文科提到，這次白嘉莉能選擇來到新竹縣舉辦個人特展是非常令縣府感到榮幸的事，因為過去白嘉莉旅居海外，已經許久沒在台灣粉絲面前露面，而旅居海外期間又蒙諸多藝術大師指導，如張大千、吳冠中、丁紹光等，創作出屬於他自己獨有的個人風格，從水墨到水彩，甚至壓克力、油彩等畫作，還有版畫、青花瓷器及貝瓷等藝術創作，每件都透過豐富色彩，展現白嘉莉另一面才華。
白嘉莉則笑說「許多人看了我的畫展才知道，原來白嘉莉不只會『說話』，還會『畫畫』。」，並提到特別感謝母親，因為1977年遠嫁印尼時，印尼當地天氣炎熱、人生地不熟，當時母親鼓勵他不如就待在家作畫、充實自己，這才開啟了他的藝術創作之路。
白嘉莉「另一個春天藝術創作展」將從10月2日到18日在新竹縣文化局美術館展出，策展概念以「生命盛開，藝術綻放」作為主題，特別展現白嘉莉對追求藝術生命的自在與飽滿，透過作品的傳遞，連結生命所帶來的深遂內涵與豐沛面貌。
縣府文化局長田昭容說，新竹縣藝文氣息濃厚，美術館已在去年9月重新整修完工，這次力邀熱心公益且極具正面影響力的白嘉莉舉辦畫展，是新竹縣政府文化局的榮幸，現場將展出白嘉莉40餘年來的創作，更歡迎民眾前來欣賞藝術之美。
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