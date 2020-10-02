影／愛轉來平權遊行 前進「一級戰區」苗栗市中心

苗栗愛轉來協會今天中午在苗栗縣政府前廣場舉辦第2屆苗栗愛轉來平權遊行，吸引各地支持者及社團前來設攤，立委王婉諭、前立委尤美女及苗栗縣議員陳光軒、曾玟學、宋國鼎、陳品安等人到場力挺，今年主題「多元性別、共樣共好」，訴求同婚過後在苗栗這個地方，除了看見較為人所知的男女同志之外，還有雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人、無性戀等各種多元認同與性傾向，希望縣府規畫相關社福政策時不要遺漏各項考量，破除男女二元的單一想像。

平權遊行從下午1點展開，活動現場設有19個NGO和友善店家攤位。協會指出，今年遊行因疫情延後，選在中秋連假第二天舉辦，希望號召出外打拼的遊子返鄉支持，活動由同志諮詢熱線資深社工鄭智偉返鄉主持，彩虹平權大平台執行長鄧筑媛等人也出席聲援，都是許多苗栗人為性別平權展現團結力量的時刻。