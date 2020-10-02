三峽登革熱群聚桃園4人染疫 衛生局加強山區孳清防治

桃園市桃園區長安里本土登革熱群聚事件雖暫歇，但近來鄰近的新北市三峽區五寮尖山菜園群聚持續擴大，累計25人染疫就有4人家住桃園，市府衛生局不敢大意，拉高孳生源巡查及清除頻率，由於該處鄰近桃園大溪，衛生局主動加強山區孳生源清除與化學防治工作，也掌握筍農名冊主動電話關懷健康情形，多管齊下防堵登革熱疫情。

依據疾管署統計，國內迄今累計41例本土登革熱病例，集中新北與桃園市；桃園市最早是在7月開始爆發桃園區長安里群聚，迄今累計15人確診，市府衛生局、環保局等單位加強環境清潔與衛教宣導，並在國衛院協助下布設誘卵桶監測，疫情有下降趨勢。

近來新北三峽五寮尖山筍園也爆發本土登革熱群聚，桃園市衛生局統計，陸續有4名桃園人因此波群聚染疫，包含龜山1名7旬老翁、6旬夫妻檔，還有八德1名5旬菜販，4人雖非與三峽鄰近的大溪人，但前3人常到該處種菜，菜販則曾到當地批筍回桃園賣。

市府衛生局疾病管制科指出，三峽五寮里部分與桃園大溪相鄰，疾管署已針對高風險筍園設立13個管制點限制人員進出，衛生局則已主動替周邊大溪山區進行孳生源清除與化學防治工作，並電話關懷高風險族群筍農的健康情形，若有疑似症狀要就醫。

桃園與新北相鄰區域不少，衛生局強調，若得知確診個案有桃園人或曾到過桃園，就會主動與新北衛生單位聯繫分享疫調資料掌握確診者足跡，以即時進行孳生源清除與化學防治工作，另因應五寮尖山筍園疫情，市府也加強轄內各市場孳生源清除作業。