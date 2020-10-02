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苗栗縣第1座200公尺標準滑輪溜冰場 在貓裏喵親子公園

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府將在苗栗市貓裏喵親子公園內施設一座圓周200公尺的標準滑輪溜冰場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府將在苗栗市貓裏喵親子公園內施設一座圓周200公尺的標準滑輪溜冰場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府規畫在縣內設置一座滑輪溜冰場，經向中央爭取經費，最近獲教育部體育署同意補助2670萬元，縣府將自籌330萬元，以3000萬元總經費在貓裏喵親子公園施設一座圓周200公尺的標準滑輪溜冰場，新建工程預計年底前發包完成，工期估計半年。

縣府教育處指出，縣內目前並沒有任何一座標準200公尺的滑輪溜冰場可供民眾、培訓選手及比賽使用，只能在頭份市六合國小預定地的滑輪溜冰場、通霄溜冰場或各鄉鎮及學校借用場地，不但民眾、選手使用不便，也無法辦理相關運動的競技比賽。

教育處表示，縣內雖無滑輪溜冰場標準場地可用，但培訓選手以不斷訓練或移地訓練方式來克服沒有場地的先天不足，仍常在各比賽勇奪佳績，未來擁有一座標準200公尺滑輪溜冰場，方便選手及民眾使用，已是迫切的需求。

苗栗縣長徐耀昌表示，提供縣民優質、優良的運動空間來深化全民運動習慣，一直是苗栗縣的重要政策，環境營造在推展體育上有極重要的地位，滑輪溜冰場新建完成後，苗栗縣將擁有第1座200公尺的競速溜冰場，可更有效推動滑輪溜冰訓練，並提升社區民眾運動風氣。

苗栗縣 體育 徐耀昌

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