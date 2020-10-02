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侯友宜參訪台灣設計展 與林智堅互動零距離

聯合報 / 記者巫鴻瑋黃瑞典／新竹即時報導
在經過新竹獸心臟展區時，侯友宜讚嘆這次設計展以科技為發想的呈現十分科幻。記者巫鴻瑋／攝影
在經過新竹獸心臟展區時，侯友宜讚嘆這次設計展以科技為發想的呈現十分科幻。記者巫鴻瑋／攝影

2020台灣設計展展期第2日，新北市長侯友宜新竹市長林智堅之邀特地南下參訪，2人在場館內大玩科技互動裝置，侯友宜還問到「新竹人是不是特別喜歡買智慧家電」，林智堅則笑著說「新竹是科技城，自己做的東西自己買。」

侯友宜雖然身為藍營直轄市長，但林智堅表示，因為過去曾向侯市長請益輕軌在新北市的建設，想將經驗帶回新竹建設大輕軌計畫，因此2人一直都有密切的交流，也時常透過Line聯繫，這次才會力邀侯市長前來新竹參觀設計展。

侯友宜則說，這次來新竹參觀設計展，是縣市之間共同分享城市治理經驗的好機會，他和林智堅都是希望將事情做好的人，所以對於市政執行的態度一直都是「顧好自己的工作」，做事的態度也不會區分顏色或黨派，大家共同彼此學習才會讓台灣更好。

在導覽期間林智堅特別請侯友宜做互動裝置測驗，測驗侯市長的人格特質，沒想到侯友宜的測驗結果也如平時施政的認真態度一樣，是「均衡城市養成者」，相比更多民眾測驗結果偏重教育，注重均衡城市發展的民眾僅占總體的12%。

2人還前往新竹孔廟的設計展展區，由「美感細胞」展出「世界最美教科書」，林智堅更自豪新竹市府要提升孩子對美感的敏銳度，合作研發國小自然課本教材，與過去呆板的教科書大為不同，侯友宜也特地帶來經過設計的新北市學校聯絡簿，要與新竹市比拼美感設計。

林智堅同時表示，這次設計展不只邀請昨日桃園市長鄭文燦前來，今天也是帶新北市長侯友宜導覽，其實不分藍綠各縣市首長他都有邀請，希望大家都能來參訪、交流城市設計力；侯友宜看完展覽後則說「建議大家一定要來」，看見新竹市產業力、設計力、文創力的表現。

侯友宜與林智堅交換地方特產，希望未來能深化縣市之間交流。記者巫鴻瑋／攝影
侯友宜與林智堅交換地方特產，希望未來能深化縣市之間交流。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市與新北市比拼教科書的美感設計，兩邊都拿出特別設計過的教科書比較。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市與新北市比拼教科書的美感設計，兩邊都拿出特別設計過的教科書比較。記者巫鴻瑋／攝影
侯友宜對林智堅平時用Line指揮市府團隊的方式十分熟悉，但也好奇提問。記者巫鴻瑋／攝影
侯友宜對林智堅平時用Line指揮市府團隊的方式十分熟悉，但也好奇提問。記者巫鴻瑋／攝影
侯友宜看見設計展期間新竹市出現以裝置藝術「新竹獸」環抱警察局的設計，直呼很到位「這就是『抱緊』處理」。記者巫鴻瑋／攝影
侯友宜看見設計展期間新竹市出現以裝置藝術「新竹獸」環抱警察局的設計，直呼很到位「這就是『抱緊』處理」。記者巫鴻瑋／攝影
2位市長更透過直播與網友互動，並歡迎大家連假期間可以來新竹遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
2位市長更透過直播與網友互動，並歡迎大家連假期間可以來新竹遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
侯友宜在科技裝置人格測驗中，拿到「均衡城市養成者」的測驗結果。記者巫鴻瑋／攝影
侯友宜在科技裝置人格測驗中，拿到「均衡城市養成者」的測驗結果。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 侯友宜

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