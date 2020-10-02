入夜後更美！Xpark推出夜間雙人套票　送企鵝拉花拿鐵

Xpark水族館自今年暑假在青埔開幕以來，成為北台灣最火紅的旅遊景點，日前開放現場購票掀起一波討論後，10月1日起開賣限量的「夜間雙人套票」，入場後還可兌換期間限定的「企鵝戀人拉花拿鐵」，讓溫暖的咖啡為兩人的愛情升溫。

Xpark離台北僅有短短20分鐘車程，出高鐵站後步行10分鐘以內即可抵達，30分鐘便可以跳脫煩躁的現實生活，深入湛藍世界感受療癒。館內不只有大家熟悉的企鵝隧道、水母水晶球等必拍視角，還有些鮮為人知的一面只有在晚上6點後才會出現，白天的自然陽光灑入台灣大水槽，夜晚時少了光線的波動，大水槽看起來更透明澄靜，靜靜佇立於福爾摩沙前，靈魂也感染到沉靜的氛圍，體會與朝晨不同的情調。

在夜晚的Xpark，能發現夜間限定的螢火流光，尋找只在月色下才出現的各式蛙類；漫步在叢林之中，在燈光的指引下尋找台灣河川的秘密；也可以在Xcafe中，在微風與蟲鳴之下小酌兩杯。

Xpark官方10月1早上10點起，開放民眾可在KKday上預購限定夜間雙人套票(僅適用下午6點場次)，平日每日限量25組，一次限購1組，憑票可於入場後兌換期間限定的企鵝戀人拉花拿鐵：

https://www.kkday.com/zh-tw/product/101517?cid=10640&ud1=home&ud2=xpark

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