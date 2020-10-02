探索捷運機廠輕旅行秒殺 桃捷加開場次5日報名
桃園捷運公司今年推出「跟著桃捷一起去旅行」輕旅行活動頗受好評，第4波全新企畫邀民眾探索捷運機廠神秘面紗，9月場次2梯次秒殺，桃園捷運公司為滿足軌道迷需求，敲定28日加開1場輕旅行，將於5日早上9點開放線上報名https://www.beclass.com/rid=2443dd65f646547875f8，限定30人，請有興趣民眾千萬別錯過。
桃捷指出，該場輕旅行活動將帶領參與者深入桃捷公司總部，一早先到A17領航站參觀原住民主題車站，了解台灣原住民族藝術家作品，接著進入主維修廠區後，有機會試乘無人車，並參觀難得一見的列車維修廠及捷運模型車，保證讓軌道迷大開眼界。
逛完廠區後再前往位於領航站旁，以公園為「硯台」，以陂塘為「墨池」意象發想的橫山書法公園逛逛，公園裡還有特色共融遊戲場，包含約2層樓高的磨石子溜滑梯、多彩的水泥涵管遊戲隧道，是大小朋友的最愛，活動預計中午結束，每人皆有1份餐盒。
輕旅行報名費1人400元，6歲以下免報名費（無活動贈品），16歲以下須有20歲以上成人陪同報名參加，桃園捷運公司為回饋旅客，凡報名參加小旅行且全程參與活動的民眾，將贈送1張市價400元的立體列車票卡，另外，只要臉書按讚分享活動資訊，桃捷公司再加碼再送一日票，讓您再搭乘機捷全線玩透透。
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