探索捷運機廠輕旅行秒殺 桃捷加開場次5日報名

桃園捷運公司今年推出「跟著桃捷一起去旅行」輕旅行活動頗受好評，第4波全新企畫邀民眾探索捷運機廠神秘面紗，9月場次2梯次秒殺，桃園捷運公司為滿足軌道迷需求，敲定28日加開1場輕旅行，將於5日早上9點開放線上報名https://www.beclass.com/rid=2443dd65f646547875f8，限定30人，請有興趣民眾千萬別錯過。

桃捷指出，該場輕旅行活動將帶領參與者深入桃捷公司總部，一早先到A17領航站參觀原住民主題車站，了解台灣原住民族藝術家作品，接著進入主維修廠區後，有機會試乘無人車，並參觀難得一見的列車維修廠及捷運模型車，保證讓軌道迷大開眼界。

逛完廠區後再前往位於領航站旁，以公園為「硯台」，以陂塘為「墨池」意象發想的橫山書法公園逛逛，公園裡還有特色共融遊戲場，包含約2層樓高的磨石子溜滑梯、多彩的水泥涵管遊戲隧道，是大小朋友的最愛，活動預計中午結束，每人皆有1份餐盒。