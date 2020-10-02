龜山大坪頂居民有福了 158、159環狀線公車試辦上路

桃園市龜山區大坪頂地區以長庚醫院為中心，轄內涵蓋長庚醫院院區、機場捷運A8長庚醫院站、林口工三工業區、華亞科技園區等人潮聚集設施，為迎合當地民眾與學生交通需求，市府交通局協調桃園客運試辦【158】、【159】「大坪頂環狀紅、綠線」2條路線，昨天起試辦上路，將觀察3個月乘車情形，若營運良好，將正式營運行駛。

158「大坪頂環狀紅線」以長庚醫院為起點，路線行駛文化二路、復興三路、文化一路、文明路、復興一路，並增開158A支線繞駛長庚國小；159「大坪頂環狀綠線」也以長庚醫院為起點，路線行駛文化二路、文三二路、文化七路、文化三路，途經大崗國中、樂善、長庚、大湖與文華國小以及A8長庚醫院站、華亞科、環球購物中心等。

市府交通局指出，此2條試辦路線為循環線，採平假日行駛，158大坪頂環狀紅線每天15班次、158A支線每天2班次、159大坪頂環狀綠線每天17班次，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買1送1優惠，方便大坪頂居民通勤、通學與就醫。

大坪頂環狀線昨天中秋節試辦上路，試辦為期3個月至12月31日，交通局指出，若試辦期間營運情形良好，將接續正式營運行駛，由於試辦路線與龜山區免費公車【L326】坪頂線（長庚國小開）、【L327】坪頂線（林口長庚開）行駛動線重疊，考量大眾運輸資源有限，避免重複補貼，於試辦期間同步停駛L326、L327路線。