聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南的迦南美地 賴清德中秋連假與哈赫納爾森林同行
新竹司馬庫斯有美麗的巨木群森林，台南高度開發的鬧區中也有一處神秘的哈赫納爾森林，竹溪從中潺潺而過，同為大自然的美地。日前重現府城水文促進會長吳昭明透過臉書發出邀約，請副總統賴清德也來此一遊，共同守護人間美景，賴清德允諾，中秋連假要與森林同行。
哈赫納爾森林位在台南市南區體育路至國民路金湯橋間，屬於竹溪的下游，這是一處未經開發的原始林區，雖然林相無法和高海拔森林相比，卻是城市中難得一見的亞熱帶森林，環保、文化團體都大聲疾呼全區保留，不能開發，讓這處鮮少人知曉的城市森林維持原有樣貌。
上月間副總統賴清德到司馬庫斯走訪巨木群森林，也對美麗森林發出讚嘆，認為是上天賜予的迦南美地。吳昭明有感而發，也在臉書發出邀請，希望賴清德回第二故鄉台南時，也能走訪台南另一處美地哈赫納爾森林。賴清德日前也回應，要利用中秋連假走訪。
台南市環保團體表示，竹溪是台南舊城區唯一的露天溪流，已經完成整治，而哈赫納爾森林段屬於荒野水域，生態更為豐富，未來隨著水質改善，將成為鬧區中最美的小森林，目前已有螢火蟲，未來會更多。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言