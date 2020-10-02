台南的迦南美地 賴清德中秋連假與哈赫納爾森林同行

新竹司馬庫斯有美麗的巨木群森林，台南高度開發的鬧區中也有一處神秘的哈赫納爾森林，竹溪從中潺潺而過，同為大自然的美地。日前重現府城水文促進會長吳昭明透過臉書發出邀約，請副總統賴清德也來此一遊，共同守護人間美景，賴清德允諾，中秋連假要與森林同行。

哈赫納爾森林位在台南市南區體育路至國民路金湯橋間，屬於竹溪的下游，這是一處未經開發的原始林區，雖然林相無法和高海拔森林相比，卻是城市中難得一見的亞熱帶森林，環保、文化團體都大聲疾呼全區保留，不能開發，讓這處鮮少人知曉的城市森林維持原有樣貌。

上月間副總統賴清德到司馬庫斯走訪巨木群森林，也對美麗森林發出讚嘆，認為是上天賜予的迦南美地。吳昭明有感而發，也在臉書發出邀請，希望賴清德回第二故鄉台南時，也能走訪台南另一處美地哈赫納爾森林。賴清德日前也回應，要利用中秋連假走訪。

台南市環保團體表示，竹溪是台南舊城區唯一的露天溪流，已經完成整治，而哈赫納爾森林段屬於荒野水域，生態更為豐富，未來隨著水質改善，將成為鬧區中最美的小森林，目前已有螢火蟲，未來會更多。