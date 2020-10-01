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汰換二行程機車6都第一 桃園決查報道路廢棄機車
桃園市人口持續成長、機車數量逐年增加，影響空氣品質，市政府環保局今天下午表示，桃園市人口今年初已突破225人，全市至8月登記機車數量超過125萬輛，出廠滿5年需要定期檢查的機車83萬輛，該局每年輔導增設機車排氣檢驗站下，目前全市共設置機車排氣檢驗站，已提升機車定檢率近8成，逐年改善空氣品質。
市府環保局表示，隨桃園市環境品質提升，該局積極推動二行程汰舊換新政策，最近3年內已淘汰二行程機車約3萬3千多輛，目前全市僅剩3萬6千輛，占總機車數量約2.9%，二行程機車比率為六都最低，現在該局與市警局將進行跨機關資源整合，主動查報占用道路廢棄機車，加速淘汰二行程機車。
另為強化更好空氣品質環境，全桃園推動設置31處空氣品質淨化區，至今更是全數交由企業、社區民間團體共同參與認養，透過植物生理特性，吸收二氧化碳及空汙氣體、減少塵埃與懸浮微粒，淨化空氣品質。該局表示，今年環保署績效評比中，桃園市在空氣品質維護及改善工作績效展現成果評比，更是直轄市組連11年特優最佳。
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