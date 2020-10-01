台灣創新技術博覽會 元智獲獲得7獎項

元智大學團隊日前參加2020台灣創新技術博覽會，共獲得7座獎項1座鉑金獎、1面金牌、2面銀牌及3面銅牌。其中，機械系教授鐘國濱獲得兩個獎項，以「醫療氣液體供應系統」獲得鉑金獎最高殊榮，以及「水產養殖系統」銀牌獎，其他團隊也各獲金牌、銀牌等獎項。

元智大學研發團隊參加2020台灣創新技術博覽會，共獲有7件殊榮，分別有機械系教授鐘國濱以「醫療氣液體供應系統」獲得鉑金獎最高獎項、電機系副教授蘇泰元則以「智慧型淚膜破裂判讀方法及其系統」獲得金牌殊榮、電機系教授施皇嘉以「三維指向控制與互動系統」獲得銀牌獎，以及機械系教授鐘國濱以「水產養殖系統」獲銀牌；另外，電機系副教授林承鴻則以「解碼裝置及方法」獲得銅牌、資工系副教授陳柏豪獲得二項銅牌，分別是「具有功率約束的影像增強方法、影像處理裝置及顯示系統」及「基於多核學習的駕駛風險評估方法及其處理裝置」。

鐘國濱表示，為解決“石油經濟”的石油短缺、燃燒汙染與地球暖化問題，將多餘再生能源透過電解技術水製氫儲存與燃料電池的發電再釋放的“氫經濟”的發展獲得各國重視與大力推動。因石油衍生性產品擴及能源與非能源領域，以及各國於“氫經濟”的發展方向多聚焦於發電與運輸交通等相關應用面向。

鐘國濱說，團隊開發出功能進化的PEM水電解技術，除傳統的氫氣與氧氣製造外、更可選擇性的產製醫療級超氧，三種氣體預期可綜合應用於糖尿病、心血管疾病、神經脊髓以及聽力等多種疾病，並已取得台灣、美國與中國發明專利，預期可降低對石油衍生化學藥品的依賴。透過團隊技術，目前已初步實證醫療設備的綠色消毒與特定人士的綠色保健，目前正與醫療設備商合作將設備智能化後應用於綠色藥物以及後續醫療院所推廣，以利醫療產業綠色化的推動。