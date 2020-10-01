復興橋點燈 燈光象徵祖靈庇佑

桃園市復興橋昨晚配合中秋晚會和煙火秀，由區長游正英、市府副秘書長邱俊銘、原住民族行政局長林日龍等人共同主持點燈儀式，從昨天起每晚7至10點舉辦燈光秀，以層層堆疊的七彩燈光象徵泰雅祖靈的庇佑，增加山區夜間觀光亮點。

邱俊銘說，此次復興橋新建的光雕設計，在日間除了可欣賞優美橋梁結構與狀麗的山水景緻，黃昏後襯著夕陽落日餘暉天空的背景，橋上開始閃耀閃動瑰麗的色彩，每一次變色，彷彿琴弦般發出悅耳的音樂，展現無與倫比的浪漫氛圍。

另外，設計團隊配合中秋節還設計全新的燈光曲目，以星光點點開場象徵翻修後的復興橋，將以全新的面貌迎接復興區嶄新的開始；緊接著以繽紛的泰雅族傳統色系，象徵復興區區民遵循著祖先的腳步及訓示，為了延續族群命脈及文化傳承。