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桃園景福宮請開漳聖王安座無人機 供民眾鑽飛機祈福

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園景福宮舉行慶中秋活動，現場全國首創擺放一架大型無人機專機「景福號」，並恭請「開漳聖王」安座在駕駛艙，新穎的祈福方法吸引許多民眾參與。圖／桃園景福宮提供
桃園景福宮舉行慶中秋活動，現場全國首創擺放一架大型無人機專機「景福號」，並恭請「開漳聖王」安座在駕駛艙，新穎的祈福方法吸引許多民眾參與。圖／桃園景福宮提供

慶祝中秋節，桃園景福宮舉行「歡喜慶中秋，飛月祈福，聖王公領航，五福臨門」系列活動。現場更全國首創擺放一架大型無人機專機「景福號」，並恭請「開漳聖王」安座在駕駛艙，吸引超多民眾帶著全家大小一同祈福。

景福宮表示，開漳聖王安座在駕駛艙上，可供信眾「鑽飛機」祈福，新穎的祈福方式吸引很多市民一同鑽飛機祈求「五福臨門」。

表演活動從今天正式登場，先舉辦親子嘉年華會，由協辦單位中華科大學航空學院提供DIY手作飛機，安排兒童免費DIY手作飛機，更邀請專業老師現場指導200多位小朋友製作飛機，許多父母也一同參與同樂。

另外還有變臉秀驚豔登場、木偶變臉更是驚訝連連，小丑魔術表演及人入氣球的表演，現場的大小朋友也相當喜愛，氣球姐姐現身帶動唱及表演氣球秀送氣球等精采表演，讓整場活動充滿歡樂氣氛。

景福宮提醒，明天下午2點至4點半仍有活動，將舉行社區才藝表演嘉年華會，10月3日下午2點到2點半則有新住民大廟祈福嘉年華會，10月4日下午2點至4點有街頭藝人表演，連續4天都有安排精采活動。

桃園大廟景福宮建廟迄今已有275年，位於桃園區市中心也是桃園民眾的信仰中心，新任主委簡征潭上任後帶領管理委員會新團隊，積極推動創新改革、整修廟宇及美化環境計畫等，他表示，要將桃園大廟打造成具有創新作風又能接地氣的廟宇。

桃園景福宮舉行慶中秋活動，現場全國首創擺放一架大型無人機專機「景福號」，並恭請「開漳聖王」安座在駕駛艙，新穎的祈福方法吸引許多民眾參與。圖／桃園景福宮提供
桃園景福宮舉行慶中秋活動，現場全國首創擺放一架大型無人機專機「景福號」，並恭請「開漳聖王」安座在駕駛艙，新穎的祈福方法吸引許多民眾參與。圖／桃園景福宮提供
景福宮提醒，明天下午2點至4點將舉行社區才藝表演嘉年華會，10月3日下午2點到2點半則有新住民大廟祈福嘉年華會，10月4日下午2點至4點有街頭藝人表演。圖／桃園景福宮提供
景福宮提醒，明天下午2點至4點將舉行社區才藝表演嘉年華會，10月3日下午2點到2點半則有新住民大廟祈福嘉年華會，10月4日下午2點至4點有街頭藝人表演。圖／桃園景福宮提供

中秋節 DIY 街頭藝人

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