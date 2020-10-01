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桃園客家知識學苑受歡迎 楊梅、大溪、八德陸續報名
桃園市政府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會舉辦客家知識學苑，其中客家「方口獅」彩繪DIY很受歡迎，課程間講師帶領大朋友、小朋友一同發揮創意和想像力，開心彩繪特製的紙糊獅頭，同時講解方口獅的由來與歷史，達成客家文化與技藝的發展與傳承。
客家局表示，方口獅是一種舞獅的形式，也是客庄獨特文化，相對於閩南獅，方口獅或許少了點華麗，但具有深層的文化意涵。客家知識學苑在快速變遷的時代，以更加豐富的方式去創造出多元客家文化意境，也讓年輕學子透過課程的方式了解在地文化，使隨著時間逐漸凋零的文化，在創意與實踐之間發展成當代新文化。
客家知識學苑也與觀音區、伯公下在地文化發展協會共同合作規畫一系列多元的課程，包括新坡街區導讀、林家古厝導讀、後生轉屋釀酒術、客家方口獅彩繪等體驗，透過青年留鄉與返鄉，協助凝聚社區共識形塑願景，陪伴在地人才厚植實力，讓更多人認識觀音、了解觀音並深刻體驗在地客家文化。
客家知識學苑10月、11月在楊梅、大溪及八德等區的課程陸續開放報名中，因每場課程皆為深度體驗，故招收學員上限為10至20位不等，對客家知識有興趣的朋友請至基金會官網http://www.tyhcf.org.tw/或電話（03）4790322轉27 查詢報名資訊。
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